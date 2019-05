Una Vita Anticipazioni: da lunedì 3 a sabato 8 giugno 2019

Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle trame delle puntate della soap Una Vita , in onda da lunedì 3 a sabato 8 giugno 2019 su Canale 5 alle 14.10:

Jaime è morto e Samuel si sente in colpa per l'assassinio di suo padre e vorrebbe costituirsi. Ursula riesce però a fargli cambiare idea mentre Diego e Blanca si ritrovano, dopo giorni passati separati. I due giurano di non lasciarsi più e la ragazza ha così modo di raccontare al suo amato di essere stata violentata dal marito. L'Alday, davanti alle lacrime della giovane, decide di lasciar perdere la sua vendetta contro Viñas, l'uomo che ha ucciso Martin.

Rosina ha fatto una scenata nella pasticceria contro Flora e viene arrestata. Liberto, pentito per il bacio scambiato con la pasticcera, non riesce ad affrontare le voci e i pettegolezzi che si stanno facendo largo ad Acacias. Ursula istiga Samuel, che fa seguire Felipe e scopre che Diego è nascosto nella villa di famiglia. Manda così a chiamare Mendez, affinché il poliziotto intervenga prima che il fratello e Blanca fuggano insieme. Leonor, nonostante la presenza di Iñigo, pensa ancora a Pablo e si allontana dal suo nuovo amore. Casilda invece continua a non aver memoria del suo matrimonio con Martin e non indossa più gli abiti da lutto.

Diego riesce a fuggire ma Blanca no, è anzi costretta a seguire Samuel nel quartiere. Rosina si rifiuta di parlare così come di affrontare Liberto e fa di tutto pur di restare in carcere. Arriva perfino a mordere un orecchio a una guardia. Felipe e Celia cercano di organizzare un piano per permettere a Diego di entrare a casa di Samuel e portare via Blanca. Servante invece vorrebbe un posto di vigilante notturno ma Paquito gli mette i bastoni tra le ruote ma intanto riesce a confessare a Lolita che il suo “nemico” gli sempre impedito di svolgere i lavori che lui desiderava.

Silvia è sfuggita a Zavala e può vivere il suo amore con Arturo. La Reyes capisce però che tutto il quartiere non vede di buon occhio la loro relazione. I due infatti convivono anche se non sono sposati. Iñigo non riesce a capire perché Leonor si comporti in modo così freddo nei suoi confronti. Trini, senza volerlo, lo aiuta a capire facendogli comprendere che forse la bella Hidalgo sta pensando ancora a Pablo. Riera dichiara il suo amore a Carmen che però ha paura delle ritorsioni di Ursula e non si lascia andare.

Flora va da Rosina in carcere e ne scatena la gelosia, promettendole che – se non uscirà – conquisterà il cuore di Liberto. La prigioniera capisce di dover cambiare strategia e inizia a comportarsi in modo diligente e finalmente torna a casa. Fabiana e Lolita aiutano Servante a ottenere il posto come vigilante notturno al posto di Paquito mentre Diego si intrufola in casa Alday. Samuel è però in agguato e si presenza sul posto con la polizia. Diego è così costretto ancora una volta a fuggire e a nascondersi a La Deliciosa, protetto da Iñigo.

Carvajal redarguisce Silvia e le ricorda che lei, in quanto spia, non potrà mai avere una vita normale né con Arturo né con un altro uomo. Rosina interviene in favore de La Deliciosa e convince tutti gli abitanti del quartiere a tornare a frequentare il locale. Felipe intanto convince Mendez a non arrestare Diego e a concedergli ancora qualche giorno di libertà. Arturo invece scopre che Silvia ha lasciato Calle Acacias, senza avvertirlo e senza spiegazioni.

Ursula avvelena Blanca somministrandole una medicina a base di mandragola, per velocizzarne il parto. Flora intanto si accorge che negli incassi de La Deliciosa manca del denaro e sospetta che ci sia un ladro in circolazione. Servante conferma di aver passato il test per diventare vigilante notturno ma di avervi rinunciato per continuare a svolgere la sua consueta mansione di portinaio. Paquito ottiene il posto e tace sui veri motivi della rinuncia di Servante.

Ursula ricorda di aver giurato vendetta contro il padre che, alla loro nascita, ha marchiato Olga e Blanca con il fuoco. Samuel si mostra stranamente pentito e si offre di aiutare Diego e Blanca a scappare, distraendo Ursula. Iñigo stanco di mentire e di nascondere i suoi sentimenti, invita Leonor a fuggire con lui. La ragazza accetta!

I giornali raccontano del successo della missione di Silvia e Arturo. I due sono riusciti a sventare l'attentato di Zavala contro il futuro re Alfonso XII. A La Deliciosa si festeggia la partenza di Leonor, che mente dicendo di voler partire verso le Indie. Con lei si saluta anche Iñigo, anche lui pronto per il suo viaggio. Flora però ha una brutta sorpresa. Nel suo negozio di presenza il vero Cervera e la donna perde i sensi. Servante cerca di sabotare Paquito, il nuovo vigilante, che però lo perdona mentre Casilda riacquista la memoria e ricorda chi è Martin e cosa gli è successo, scoppiando in lacrime.

Blanca e Diego vengono attaccati da un gruppo di briganti mentre sono in fuga. Diego viene buttato giù da un dirupo mentre Blanca partorisce da sola in un campo abbandonato. Prima di perdere i sensi vede che la sua creatura è un maschietto. Silvia confessa ad Arturo di aver dato lei la notizia ai giornali e di aver voluto lei stessa rivelare a tutti la sua vera identità. La Reyes rivela di averlo fatto perché la sua copertura cadesse e perché Carvajal, così facendo, non potesse più affidarle incarichi. Ursula è furiosa con Samuel quando scopre che il ragazzo ha lasciato fuggire Diego e Blanca mentre Jacinto torna in città.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì alla domenica alle 14.10.