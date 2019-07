Una Vita Anticipazioni: da lunedì 29 luglio a sabato 3 agosto 2019

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap per la settimana a cavallo tra luglio e agosto.

Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle trame delle puntate della soap Una Vita, in onda da lunedì 29 luglio a sabato 3 agosto 2019 su Canale 5 alle 14.10.

Dopo aver tranquillizzato Samuel, assicurandogli di voler portare avanti il piano prestabilito, Blanca si fa accompagnare al cimitero da Ursula. La ragazza in realtà medita di incastrare la madre e dopo essersi introdotta con lei nella cappella della famiglia Alday, la colpisce alla testa facendole perdere i sensi.

Leonor scopre che l'uomo con cui è in contatto Peña è un pericoloso assassino: il cameriere ha cercato di salvarsi dalla vendetta dell'indio, sfruttando lo scambio di identità. Rosina per poco non sorprende i domestici durante una delle loro riunioni segrete in casa Palacios.

I fratelli Cervera, pronti a sottrarsi alla furia dell'Indio, organizzano una festa alla Deliciosa e approfittano della grande affluenza rivelano a tutti che sono, in realtà, fratello e sorella. Le condizioni di salute di Arturo sono sempre più gravi. Blanca sequestra Ursula nella tomba di famiglia allo scopo di obbligarla a rivelare il nascondiglio del piccolo Moises. La dark lady nega di essere coinvolta nel crimine.

Silvia chiede ad Augustina qual è il male che affligge Arturo, di fronte al silenzio della cameriera rinuncia e parte per l'Italia con Esteban, è sua intenzione però contattare Elvira per cercare di capire che cosa sta accadendo al Colonnello. Samuel e Diego non riescono a rintracciare Blanca; Carmen prega Riera di unirsi nelle ricerche.

Approfittando di un momento di stanchezza di Blanca, Ursula da fuoco alla cappella. Samuel sopraggiunge giusto in tempo per impedire a Blanca di uccidere Ursula. Peña nega di essere Iñigo Cervera, ma nessuno gli da ascolto, anzi, dopo la rivelazione, La Deliciosa passa nelle sue mani.

Samuel si rifiuta di testimoniare contro Blanca con la polizia e Ursula non riesce a farla rinchiudere in manicomio. Rosina, convinta che le erbe di Jacinto siano miracolose, pensa di farne un business. Agustina è sul punto di rivelare a Felipe della malattia di Arturo, intanto il Colonnello medita il suicidio.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.