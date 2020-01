Una Vita Anticipazioni: da lunedì 27 a venerdì 31 gennaio 2020

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della soap Una Vita riguardo alle puntate in onda da lunedì 27 a venerdì 31 gennaio 2020 su Canale 5 sempre a partire dalle 14.10.

Guillermo, mentore di Telmo, invitato ad Acacias da Samuel, promette di indagare sulle intenzioni del priore Espineira e di aiutare il suo pupillo a ritornare sulla retta via, dopo la grave crisi religiosa che sta vivendo.

Ceferino, non riesce a resistere all'attrazione che prova per Casilda, quindi sale in soffitta dove trova la domestica da sola e la bacia appassionatamente, ignaro di assecondare il piano di Lolita. L'uomo infatti, con questo gesto, ha appena rotto la temibile maledizione di Cabrahigo.

Padre Telmo, perseguitato dal pensiero di aver peccato e ossessionato dall'amore proibito per Lucia, si auto-punisce flagellandosi la schiena. Liberto intanto, vince il suo primo incontro di boxe.

Lucia ha un confronto con Samuel quando l'Alday lo informa di voler restituire un quadro che ha restaurato, alla sua legittima proprietaria. Telmo, scopre dell'arrivo del suo mentore, fra Guillermo, ad Acacias, e si dimostra estremamente felice. Il sacerdote sente di avere finalmente qualcuno con cui potersi confidare, infatti, dopo averlo riabbracciato con affetto, gli racconta tutto ciò che prova per Lucia nel segreto del confessionale.

Lolita è finalmente serena, grazie al bacio di Ceferino a Casilda, potrà finalmente sposare Antonito senza rispettare la "maledetta" tradizione di Cabrahigo. Appena però il poverino scopre l’inganno, si sente tradito e profondamente amareggiato, convinto che Casilda l'abbia solo preso in giro e non provi nulla per lui.

