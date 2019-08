Una Vita Anticipazioni: da lunedì 26 a sabato 31 agosto 2019

Anticipazioni TV

Tutte le trame della soap spagnola per l'ultima settimana di agosto.

Vediamo insieme cosa rivelano le trame delle anticipazioni delle puntate della soap Una Vita, in onda da lunedì 26 a sabato 31 agosto 2019 su Canale 5 alle 14.10.

Il colonnello Valverde confida ai vicini di stare per diventare cieco. La notizia da origine a una serie di visite, e Trini, Liberto e Rosina tentano maldestramente di confortarlo. Flora chiede a Felipe di assumere la difesa di Pena.

Affranta, Ursula rientra nel quartiere. In casa trova ad attenderla Samuel che ha in serbo una sorpresa per lei: il padre della Dark Lady, Ivan Koval, corrotto con da Samuel, d’accordo con Blanca e Diego è pronto ad ordinare a Mendez la sua immediata chiusura in manicomio. Ursula cerca di convincere il genitore che Samuel è un bugiardo, ma Ivan non la lascia parlare e le dice che si vergogna di averla messa al mondo.

Il dottor Taronji propone ad Arturo di sottoporsi ad un intervento chirurgico. Mentre Flora e Iñigo sono pronti a riaprire La Deliciosa, Lolita tenta di convincere Felipe a difendere il povero Peña. Un attimo prima del trasferimento di Ursula in manicomio, Blanca fa vista alla madre e le rivela che Moises è vivo.

Lolita ha uno scontro con Antoñito, il Palacios ha messo da parte il lavoro per il progetto del “tergilune”. Ursula viene portata via con la camicia di forza sotto gli occhi di tutti i vicini, Blanca e Diego sono costretti a raccontare al quartiere la verità sul conto della Dicenta, compreso il rapimento del piccolo Moises.

Arturo continua ad opporsi all'idea di un intervento. Iñigo, rifiuta l'idea di Flora di vendere la pasticceria per pagare un avvocato a Peña. Ramon scopre che Antoñito ha mentito e va su tutte le furie. Blanca e Diego decidono di trasferirsi a Huelva, ignari del nuovo pino di Samuel: l'Alday fa visita a Ursula e le dice che ucciderà Moises.

Blanca, ingenuamente, si fida di Samuel e per questo gli chiede di trasferirsi a Huelva con lei, Diego e Moises. Lucia rientra da Salamanca ma trova solo Felipe: Celia è partita per far visita a Tano. Susana convince Ramon a fare un’offerta per La Deliciosa. Arturo cede e accetta di operarsi. Samuel intanto è afflitto all'idea che Blanca lasci Acacias.

I fratelli Alday, prima della partenza si dividono l’eredità di Jaime. Iñigo non vuole vendere la pasticceria e rifiuta l'offerta di Ramon. Lolita è stanca dell’ossessione di Antoñito per il “tergilune”. Prima dell'intervento, Susana consegna ad Arturo una lettera scritta da Elvira.

Diego riceve un messaggio da Riera dove l'investigatore dice di avere notizie sull'uomo che ha assaltato la carrozza su cui viaggiavano lui e Blanca, Muñiz. Felipe studia il caso di Peña deciso a dargli una mano. Diego ha un nuovi sospetti su Samuel: nota che la calligrafia delle false lettere di Jaime, corrisponde a quella di Samuel, utilizzata per preparare i documenti di successione.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì alla sabato alle 14.10.