Una Vita Anticipazioni: da lunedì 25 febbraio a domenica 3 marzo 2019

Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle puntate della soap Una Vita in onda da lunedì 25 febbraio a venerdì 3 marzo 2019 su Canale 5 alle 14.10

Lunedì 25 febbraio 2019: Antonito non potrà contare sulla libertà condizionale

Dopo quanto raccontato da Olga sul suo passato, Ursula tenta di fare pace con la figlia ma la lei è diffidente. Intimorita da un possibile riavvicinamento tra Ursula e Olga, Blanca mette in guardia la sorella sulla madre, ma Olga continua a seguire solo il suo istinto. Il giudice nega la libertà condizionale ad Antoñito e Felipe si rende conto che sarà una causa difficile da vincere. Nel frattempo il giovane Palacios riceve delle minacce in carcere. Lolita rimprovera la famiglia del fidanzato di averlo abbandonato. Lucia, la bambina che aveva rubato il diadema, viene colta sul fatto mentre cerca di rubare qualcosa in fiera. Samuel non solo la difende, ma le offre una borsa di studio per il Collegio De La Serna.

Martedì 26 febbraio 2019: Maria Luisa respinge ancora una volta Victor

Blanca sente la mancanza di Diego, ma rivaluta Samuel come padre, quando scopre della borsa di studio offerta alla bambina che, tempo prima, aveva rubato la tiara reale. Servante, nonostante le sue bugie, riesce a far arrestare un delinquente ma, quando quest’ultimo scappa di galera, teme che cerchi di vendicarsi. Maria Luisa dice no alla proposta di Victor di trasferirsi con lui a Parigi ed Elvira, consapevole del rifiuto dell’amica, si riavvicina al Ferrero.

Mercoledì 27 febbraio 2019: Elvira bacia Victor

Víctor viene respinto di nuovo da María Luisa ed Elvira si prodiga per consolarlo finendo però per baciarlo sulle labbra sotto gli occhi di Ursula. Antoñito rifiuta di dichiararsi colpevole per la truffa e per questo viene picchiato da una guardia. Ramón, intanto, riceve una sua lettera al vetriolo, che gli fa aprire gli occhi, e va in carcere per chiedergli perdono e promettergli sostegno.

Giovedì 28 febbraio 2019: Arturo rivela il segreto Di Susana

Úrsula è riuscita a conquistare la fiducia di Olga e, dopo averla convinta che Blanca rappresenta un ostacolo alla loro ritrovata unione, stringe con lei un patto. Va in scena lo spettacolo di burattini finanziato da Arturo, e il Colonnello sfrutta la situazione per rivelare il segreto diSusana e Simón. La sarta, sconvolta, reagisce scappando via, sotto lo sguardo incredulo di tutto il quartiere.

Venerdì 1 marzo 2019: Non si hanno notizie di Diego

Lo scandalo scoppiato durante la fiera del Santo Ausilio è enorme ed Elvira rinfaccia l’accaduto al padre che però è invece fiero di averlo causato. Samuel invia un telegramma a Diamantina per sollecitare il rientro di Diego, ma pare che il fratello non si sia mai recato in quella città. Blanca è in pensiero, ha paura che possa essergli accaduto qualcosa. Leonor la tranquillizza.

Domenica 2 marzo 2019: Ursula convince Olga a sedurre Diego

Martín parla con Servante di un nuovo affare i dadi per il brodo, potrebbe essere una buona occasione per raccogliere denaro e saldare il suo debito. Diego fa ritorno dal suo viaggio con oro e crisoberillo, Blanca fatica a frenarsi, inoltre nota una brutta ferita sulla mano del cognato. Liberto è indignato perché è stato tenuto all'oscuro del segreto di sua zia Susana. Diego rientra prima del previsto e porta con sé le pietre chieste da Blanca per il gioiello da lei disegnato. Il ritorno del ragazzo crea ansia Úrsula, che chiede a Olga di sedurlo per evitare che torni con Blanca. Susana chiede scusa a Liberto per avergli tenuto nascosto che Simón è suo figlio, ma il ragazzo è ancora molto offeso. Servante riesce a trovare Sepúlveda e Ramón, per dimostrargli la sua gratitudine, cancella il suo debito. Felipe convince lo scultore a testimoniare. Trini rivela l’episodio del bacio a María Luisa, che fa una scenata a Elvira e a Víctor davanti a tutti, rompendo con il fidanzato. Anche Arturo si scaglia contro Víctor, accusandolo di aver circuito la figlia e, arrivando addirittura a sfidarlo a duello. Sepúlveda da buca e, Lolita e Ramón sono costretti ad andarlo a cercare, Felipe riceve un biglietto con una minaccia, per mano di un uomo che poi inizia a controllarlo.

