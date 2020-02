Una Vita Anticipazioni: da lunedì 24 a venerdì 28 febbraio 2020

Anticipazioni TV

Le trame della soap spagnola per l'ultima settimana del mese.

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della soap Una Vita riguardo alle puntate in onda da lunedì 24 a venerdì 28 febbraio 2020 su Canale 5 sempre a partire dalle 14.10.

Telmo fa visita a Ursula, la perpetua è trattenuta in commissariato, dopo che l'arma del delitto è stata rinvenuta proprio tra le cose della Dicenta, è lei la principale indiziata. Il sacerdote, corso in suo soccorso, durante l'incontro si convince della sua innocenza e promette di aiutare impegnandosi a trovare prove che la scagionino.

Il giorno del matrimonio di Lucia e Samuel, in ultima fila prende posto anche Telmo, il sacerdote, spogliato della sua tunica ha deciso di assistere alle nozze della sua amata, sperando che non vada fino in fondo. Proprio quando arriverà il momento del sì, la giovane, inaspettatamente, si tirerà indietro lasciando tutti a bocca aperta.

In pasticceria si festeggia la vittoria di Tito, tornato popolare nel quartiere. Il pugile ha iniziato a rispettare le regole di Iñigo - si è allenato tutti i giorni e ha seguito una dieta sana - riuscendo a vincere il suo primo match. Il No pronunciato da Lucia sull'altare fa infuriare Samuel che la aggredisce in pubblico dandole della poco di buono e strattonandola fino a farla cadere.

Jacinto è assalito dal rimorso per aver illuso la povera Marcelina, cerca con l'aiuto di Servante un modo per farsi perdonare. Dopo l'aborto subito Celia ha sicuramente bisogno di riposare e rillassarsi, Felipe decide per questo di acquistare due biglietti per andare in Inghilterra da Tano. Celia però preferisce restare in città per stare accanto a Trini, la poverina ha infatti iniziato ad avvertire dei piccoli malori con l'avvicinarsi del termine della gravidanza.

