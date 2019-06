Una Vita Anticipazioni: da lunedì 24 a sabato 29 giugno 2019

Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle trame delle puntate della soap Una Vita, in onda da lunedì 24 a sabato 29 giugno 2019 su Canale 5 alle 14.10.

In occasione inaugurazione dell’associazione che aiuterà i soldati prigionieri ad essere rimpatriati, Arturo avverte una strano senso di spossatezza, ma cerca di non dargli troppo peso. Il Colonnello inoltre ascolta un chiacchierata tra Silvia ed Esteban in cui la ragazza confida al Marquez che nonostante l'amore per Arturo, non è certa che riuscirà a fare a meno della sua vita avventurosa.

Blanca torna a casa da Ursula e Samuel: il suo scopo è di trovare Moises e smascherare la madre. Rosina vuole licenziare Jacinto, ma Liberto non è d'accordo. Paquito scopre Peña mentre ruba al chiosco di Fabiana, Flora interviene e pronta ad evitargli il carcere lo assume come cameriere a La Deliciosa; la ragazza teme che il vero Inigo possa recuperare la memoria e vuole tenerlo sotto controllo.

Mentre Carmen viene a conoscenza del rientro di Blanca ad Acacias 38 e dei suoi sospetti su Ursula, Blanca durante la notte ha delle strane visioni. Peña, assunto alla pasticceria, combina un sacco di guai dimostrando di essere un po' imbranato. Rosina si infuria con Jacinto, colpevole di stare giocando a carte con Liberto invece di lavorare in giardino.

Arturo è geloso di Esteban, e per evitare che i due abbiano occasione di stare da soli, installa un telefono a casa sua. La Reyes, appena lo viene a sapere, si infuria. Diego prega Samuel di occuparsi di Blanca almeno finché non sarà riuscito a riconquistare la sua fiducia. Blanca, mentre passeggia con Leonor, vede una donna con un bambino che le sembra Moises e va fuori di testa. La Hidalgo dovrà faticare per convincerla a restituire il bimbo alla madre.

Ursula gioca sullo stato confusionale di Blanca per manipolarla. Arturo e Silvia hanno un confronto e l’uomo ammette di avere ascoltato la conversazione con Esteban in cui lei mostrava dei dubbi sulla loro storia. Servante racconta a Susana che Paquito ha lasciato libero il ladro del quartiere. Il vigilante, per chiudere la questione, restituisce di tasca sua alla sarta il denaro che le è stato sottratto.

Celia dice a Silvia che può stare a casa sua fino a quando non avrà risolto con Arturo. Blanca si avvicina alla religione e dice a Diego di aver accettato la morte della figlioletta. Diego, vuole starle accanto, quindi la prega di partire con lui in Svizzera per andare a trovare Jaime. Samuel, nel frattempo, ha paura che il fratello possa scoprire che il padre è morto e per questo chiede l'intervento di Ursula.

Leonor presenta a La Deliciosa la sua biografia di Cesar Cervera, Iñigo e Flora temono che Peña si presenti al locale e che sentendo parlare di Cervera possa ricordare. Silvia e Arturo fanno pace e decidono di riorganizzare il loro matrimonio. Arturo prega poi ad Esteban di continuare a collaborare insieme a loro all'associazione.

Cristina Novoa, una fervida cattolica che racconta di aver visto la Madonna, è sulla strada di Acacias: le fanatiche religiose sono emozionate e considerano la sua visita una vera benedizioni divina. Ursula dona a Blanca un'immagine sacra del santo protettore dei bebè. La ragazza però fugge da Acacias 38 per raggiungere Diego: vuole andare con lui in Svizzera.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì alla domenica alle 14.10.