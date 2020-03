Una Vita Anticipazioni: da lunedì 23 a venerdì 27 marzo 2020

Anticipazioni TV

Le trame della soap spagnola per l'ultima settimana del mese di marzo.

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della soap Una Vita per le puntate in onda da lunedì 23 a venerdì 27 marzo 2020 su Canale 5 sempre a partire dalle 14.10.

Telmo e Lucia stanno per ufficializzare la loro relazione, quando vengono bruscamente interrotti dal giovane Alday. Samuel si presenta alla Deliciosa e inizia ad inveire e ad insultare la coppia, poi promette ad entrambi vendetta.

Oltre ai due fidanzati, il gioielliere attacca anche Felipe, accusandolodi non aver fatto il necessario per impedire la decisione della cugina di mandare a monte le nozze. La scenata di Samuel, lascia tutti sconvolti, ma accade anche un altro spiacevole evento...

Fulgencia torna da una commissione e cerca Celia per darle una scatola quando sente piangere Milagros, allora apre la porta della stanza e si trova di fronte ad una scena davvero sconvolgente. L'inquietante visione, spingerà la donna a fuggire da Acacias.

Padre Bartolomè, fidato amico di Telmo che gli è stato accanto in occasione del funerale di Frate Guillermo, si mette in cerca di documenti in grado di compromettere il priore Espineira ed entra in possesso di qualcosa di estremamente importante.

Batan fa nuovamente visita a Samuel per obbligarlo a spaventare – o ad uccidere, qualora la situazione peggiorasse – un cliente inadempiente. In questo modo, l’Alday potrà ripagare il debito contratto con lo strozzino.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.