Una Vita Anticipazioni: da lunedì 23 a venerdì 27 dicembre 2019

Anticipazioni TV

Le trame della soap spagnola per la settimana di Natale.

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della soap Una Vita riguardo alle puntate in onda da lunedì 23 a sabato 27 dicembre su Canale 5 sempre a partire dalle 14.10. Vi ricordiamo che la soap andrà in pausa nei giorni di Natale e Santo Stefano

Un collezionista francese acquista una fotografia scattata da Flora. Samuel organizza un rinfresco per chiedere a Lucia di sposarlo, ma durante la festa Celia si sente male.

La risposta di Lucia rimane in sospeso a causa del malessere di Celia. Felipe intanto è preoccupato perché non riesce a trovare un medico libero per via dell’epidemia influenzale che si è innescata tra gli abitanti dell’Hoyo.

Samuel è nervoso, il malore della Alvarez Hermoso ritarderà la risposta di Lucia e quel matrimonio fondamentale per l'Alday che ha necessità di mettere le mani sull'eredità dei Marchesi di Valmez per rimborsare Jimeno Batán, il pericoloso strozzino che lo finanzia da mesi e che preme per incassare i soldi che gli ha prestato.

Lolita, a un passo dal Sì con Antoñito e Lolita, riflette sulla possibilità di rimandare le nozze a causa del malessere di Celia. Quest’ultima però, insiste affinché la domestica vada avanti con i preparativi del matrimonio.

Nel frattempo Marcelina, dopo aver trascorso un periodo chiusa in convento, rientra ad Acacias e si mette sulle tracce di Casilda e dopo averla trovata la tartassa di domande su Jacinto. Pure Telmo è in ansia per le condizioni di salute di Celia e vorrebbe starle vicino, ma il dottor Quilles ha ordinato a tutti che la donna stia in quarantena.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.