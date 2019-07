Una Vita Anticipazioni: da lunedì 22 a sabato 27 luglio 2019

Anticipazioni TV

Le trame della soap spagnola per la quarta settimana di luglio.

Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle trame delle puntate della soap Una Vita, in onda da lunedì 22 a sabato 27 luglio 2019 su Canale 5 alle 14.10.

Paquito rischia il licenziamento e Servante cerca di convincerlo a rivelare a tutti che è stata Flora a baciarlo, ma il vigilante non vuole disonorare pubblicamente la Cervera. Riera propone a Diego un’alleanza contro Ursula. Intanto Diego riesce a consegnare a Blanca il ciondolo chiama-angeli, riaccendendo in lei la speranza.

Cristina Novoa rivela a Leonor del ricatto della Dicenta. Esteban è sconvolto dalle notizia della morte del suo amico nelle Filippine e Silvia cera di consolarlo abbracciandolo in piena calle Acacias. Ursula nel frattempo, sta spiando i due. Poco dopo, la Dicenta minaccia di far licenziare Paquito per il bacio a Flora, ma la pasticcera, pronta a salvarlo, confessa di essere stata lei a sedurre il sorvegliante. Con una registrazione, Leonor smaschera Ursula, di fronte a tutti i vicini che scoprono così di essere stati manipolati da Cristina per volere della Dicenta.

Flora si intrufola di soppiatto in camera di Peña e scopre che l’uomo ha conservato diverse fotografie di Iñigo. Nel frattempo, Samuel convince Blanca a far visita a Diego: l'Alday Senior le dice chiaramente che Moises è vivo. La ragazza torna in sé e pensa a una strategia per mettere Ursula spalle al muro. Peña sorprende Flora mentre fruga tra le sue cose ma non si arrabbia, anzi, le confessa il suo amore.

Ursula rivela ad Arturo di aver visto Silvia ed Esteban abbracciarsi per strada. Il Colonnello caccia la Dicenta, ma poi accusa la Reyes di essersi lasciata andare ad effusioni con il Marquez. Ursula, nel frattempo, scopre che Blanca e Diego non sono andati dai Vilaroz, ma l'Alday inventa di essersi fermato in una pensione e di aver fatto l’amore con Blanca.

Silvia chiede ad Arturo di partire con lei per l’Italia ma l’uomo, ormai quasi cieco, non accetta. La Reyes parte con Esteban. Le erbe di Jacinto provocano allucinazioni nei domestici. Agustina scopre del problema di Arturo. Dopo Flora, anche Iñigo si introduce nell'alloggio di Peña e lì capisce che l’uomo ha finto di aver perso la memoria. Blanca, rientra ad Acacias 38 per scoprire dove è nascosto Moises, ma non riesce a tenere a freno la sua rabbia e aggredisce la madre…

