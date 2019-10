Una Vita Anticipazioni: da lunedì 21 a sabato 26 ottobre 2019

Anticipazioni TV

Le trame della soap spagnola per la quarta settimana di ottobre.

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della soap Una Vita riguardo alle puntate in onda da lunedì 21 a domenica 26 ottobre su Canale 5 sempre a partire dalle 14.10.

L'Alday, disperato per le sue finanze, decide di vendere i cimeli di famiglia, ma pare che nessuno dei vicini provi compassione per il ragazzo, tutti infatti rifiutano di acquistarli. In suo aiuto accorre solo Lucia, la quale si offre anche di dargli una mano a riaggiustare una preziosa statuina di ceramica rotta

Samuel, riconoscente, invita Lucia a cena e la ragazza accetta malgrado le rimostranze di Celia e Felipe. Giunta a casa di Samuel gli porge subito la statuina che ha provveduto a rimettere a posto.

Leonor, stanca di mantenere il segreto, è pronta a rivelare a tutti i vicini di Acacias che Casilda è sua sorella, ma Rosina piomba in pasticceria e l'anticipa, raccontando che la domestica è figlia di Maximiliano.

La cena romantica di Samuel e Lucia viene inaspettatamente interrotta da padre Telmo. La Alvarado reagisce male perché intuisce che sotto c'è lo zampino di Celia. Nel frattempo Rosina e Leonor cercano di trasformare Casilda in una vera signorina, ma lei fatica ad adattarsi al nuovo ruolo. Inoltre le Hidalgo le proibiscono di continuare a lavorare per loro, così da evitare maldicenze.

Leonor è grata a Servante, il quale ha finalmente acconsentito alla scrittura di un’opera teatrale dedicata all'amore saffico tra Heliodora e Martina, due giovani donne che ha conosciuto personalmente tanti anni prima.

Telmo, intanto, ha sottratto a Espineira una copia del testamento e ha scoperto che si tratta di una ricchezza ancora più grande di quanto immaginato e sospetta che il priore si disposto a dividerla con Samuel pur di accaparrarsene una parte. E' per questo che decide di scrivere ad una giornalista locale pronto a raccontare della parentela tra i Marchesi di Valmez, incluso il fatto che i due abbiano concepito Lucia, pur essendo fratellastri.

La Alvarado, ormai sulla bocca di tutti, trova consolazione in Samuel. Intanto Celia consiglia a Lucia di rinunciare all'eredità dei Valmez e a fare ammenda pubblica per frenare le chiacchiere delle bigotte sul suo status di “figlia del peccato”. Espineira è furioso con Telmo per aver diffuso la notizia, ma lui si giustifica dicendo che si tratta di una strategia per far si che la fanciulla rinunci ai suoi soldi.

Rosina e Casilda fanno finalmente la pace. Poco prima dell'appuntamento con Lucia, Samuel ha incontrato lo strozzino Batan; Telmo però li ha visti e sospetta che i due stiano tramando qualcosa…

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.