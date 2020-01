Una Vita Anticipazioni: da lunedì 20 a venerdì 24 gennaio 2020

Anticipazioni TV

Le trame della soap spagnola per la quarta settimana del mese di gennaio.

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della soap Una Vita riguardo alle puntate in onda da lunedì 20 a venerdì 24 gennaio 2020 su Canale 5 sempre a partire dalle 14.10.

Ceferino invita Lolita al cinematografo, Casilda però, che ha finalmente accettato di aiutare l'amica, fa da terzo incomodo. Lo scopo della domestica è fare colpo su Ceferino e annullare la "maledizione" di Cabrahigo: secondo quanto raccontato da Zio Gennaro infatti, solo il bacio con una vedova potrà sollevare i due ex dall'obbligo di stare insieme.

A casa Palacios c'è gran fermento: tutta la famiglia è impegnata a preparare la prossima mossa del piano ideato per eludere le usanze di Cabrahigo, anche se Ceferino sembra un osso duro, impaurito dal sortilegio, non è disposto a cedere alle avance di Casilda.

Lucia e Telmo hanno ritrovato l'antica complicità, la Alvaredo è tornata a fidarsi di lui e non ha più alcun dubbio sull'innocenza del sacerdote, è infatti convinta che Telmo non abbia mai abusato di lei. La coppia dunque, trascorre sempre più tempo insieme, facendo infuriare Samuel estremante contrariato e preoccupato per questa situazione.

La vicinanza tra Telmo e Lucia è sotto gli occhi di tutti, anche di Ursula, che invita prontamente il parroco ad evitare scandali. Nel frattempo Samuel lo affronta dicendogli di aver notato l'interesse che prova per Lucia e lo ammonisce ricordandogli di essere un sacerdote.

Jordi, infatuato di Flora, cerca di rimanere da solo con lei regalando a Liberto e Inigo due biglietti per un incontro notturno di box. Una situazione imprevista però impedirà al Barò l'intimità sperata con la pasticcera.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.