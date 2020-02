Una Vita Anticipazioni: da lunedì 2 a venerdì 6 marzo 2020

Anticipazioni TV

Le trame della soap spagnola per la prima settimana di marzo.

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della soap Una Vita riguardo alle puntate in onda da lunedì 2 a venerdì 6 marzo 2020 su Canale 5 sempre a partire dalle 14.10.

La povera Trini non sta bene, deve essere costantemente monitorata, il medico sostiene che il minimo ritardo nella somministrazione del farmaco che le ha prescritto, potrebbe esserle fatale.

Telmo accusa Espineira di aver fatto uccidere il mendicante e lo aggredisce. Nel frattempo un sicario minaccia con un coltello la povera Agustina. Dopo la morte del mendicante, Ursula perde ogni speranza di essere scagionata, ma Agustina ha confessato a Fabiana di avere visto l'assassino di Fra Guillermo.

Ramon decide di affidare Trini a Celia così da potersi occupare di alcuni impegni di lavoro. La Crespo si sente però minacciata dall'amica e discute con lei su come accudire la sua Milagros. Improvvisamente, Trini viene colta da una nuova crisi respiratoria e, al suo ritorno a casa, Ramon scopre da Celia che la donna non ce l'ha fatta, è morta.

Ad Acacias sono tutti sconvolti per la morte di Trini, solo Celia non sembra soffrire della perdita, la donna sembra solo preoccupata della salute di Milagros. Ramon non riesce ad accettare il lutto.

Nel frattempo, con il consenso di Mendez, Telmo e Lucia organizzano un piano per far parlare Agustina così da riuscire a scagionare Ursula, la perpetua infatti, rischia di essere giustiziata!

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.