Una Vita Anticipazioni: da lunedì 2 a sabato 7 settembre 2019

Tutte le trame della soap spagnola per la prima settimana di settembre.

Vediamo insieme cosa rivelano le trame delle anticipazioni delle puntate della soap Una Vita, in onda da lunedì 2 a sabato 7 settembre 2019 su Canale 5 alle 14.10.

Casilda e Lolita notano che Servante è più strano del solito e si chiedono cosa stia tramando, poi scoprono che ha trasformato la portineria in un bunker per evitare di venire colpito da un cannone in costruzione.

Riera si mette in contatto con Diego e Blanca e li informa di aver scoperto qualcosa su Muñiz. l due - che hanno iniziato a nutrire nuovi sospetti su Samuel dopo aver notato che la grafia del ragazzo corrisponde a quella delle lettere attribuite a Jaime - decidono di tenere nascosta la cosa all'Alday Junior. Nella missiva Riera ha inoltre pregato Diego di raggiungerlo per discutere di una questione delicata e urgente che riguarda proprio Samuel.

Arturo prima dell'intervento dichiara il suo amore a Silvia. Diego e Blanca sono costretti a lasciare una cena d’addio organizzata in casa di Felipe per raggiungere Riera: l'investigatore li informa che è stato Samuel a comandare a Muñiz l'aggressione alla carrozza su cui viaggiava la coppia. Samuel, approfittando dell'allontanamento dei due, mette in atto il suo piano sequestrando il piccolo Moises.

L’operazione di Arturo non va come sperato, ma Silvia preferisce per ora non dire nulla al Colonnello. Grazie alla testimonianza di Cesareo, Peña viene prosciolto. Samuel informa Blanca e Diego di essere stato costretto a ricoverare Moises in seguito ad una crisi improvvisa di febbre e vomito. Il chirurgo conferma la cecità di Arturo.

Blanca sospetta che il dottore e gli infermieri dell’ospedale in cui è ricoverato Moises, in realtà nascondano qualcosa: effettivamente tutto lo staff ospedaliero è stato corrotto da Samuel. Peña accetta il ruolo di cameriere a La Deliciosa, ma Leonor insiste con Iñigo affinché permetta al vero Cervera di diventare socio dell’attività insieme a lui e Flora. Peña paga inoltre Felipe per i suoi servigi così da evitare nuovi debiti alla ragazza.

Lucia rivela a Felipe di essere l'erede di un certo Marchese di Valmez, amico del padrino Joaquin: le spetta un vitalizio mensile di 1000 pesetas. Arturo, nonostante la condanna alla cecità, decide di dedicarsi ai preparativi del matrimonio spronato da Silvia. Diego incarica Riera di investigare sul medico dell'ospedale. Blanca nel frattempo freme per riprendersi Moises ma gli infermieri glielo impediscono.

Antoñito perdona Lolita che gli ha confessato di per aver rotto accidentalmente il “tergilune”, certo che otterrà la qualifica anche solo utilizzando i bozzetti. Purtroppo un affare impellente dell’impresa di caffè rischia di mandare a monte la consegna. Silvia propone ad Arturo di assumere un assistente che lo aiuti ad affrontare la vita quotidiana in maniera autonoma, nonostante la disabilità. Felipe, intanto, è costretto a dare cattive notizie alla coppia: Blasco sta per tornare libero.

Peña accetta la proposta di diventare socio de La Deliciosa. Il dottor Guillen cerca di liberarsi dal giogo di Samuel, dicendogli di non volere più fare del male a Moises, ma l'Alday non vuole sentire ragioni e con il ricatto, lo obbliga a continuare...

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì alla sabato alle 14.10.