Una Vita Anticipazioni: da lunedì 2 a sabato 7 dicembre 2019

Anticipazioni TV

Tutte le anticipazioni della soap per la prima settimana di dicembre.

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della soap Una Vita riguardo alle puntate in onda da lunedì 2 a sabato 7 dicembre su Canale 5 sempre a partire dalle 14.10.

Javier vorrebbe che Carmen gli desse al più presto il denaro che le ha chiesto. E quando la donna gli dice di non averlo, pretende di poter rubare in casa Alday. La domestica è costretta ad assecondarlo, ma prega il marito di non coinvolgere Raul.

Samuel rientra dal suo viaggio, durante il quale ha acquistato diverse presunte opere d'arte che intende far restaurare a Lucia. Felipe informa Celia che un'inondazione ha distrutto le case del vecchio quartiere di Tano, e lei decide di accogliere nella propria casa le persone colpite dalla tragedia.

Javier tradisce il patto stretto con Carmen coinvolgendo Raul nel furto a casa di Samuel. Il ragazzino comincia però ad allarmarsi quando nota che il padre è armato.

Lucia dando un'occhiata alle opere acquistate da Samuel in occasione del suo viaggio si rende conto che si tratta di quadri abbastanza recenti, cosa impossibile dato che il presunto artista, Sanchez Mendrano, è morto da parecchi anni prima.

Incuriosito dalle critiche di Lucia, Telmo inizia ad indagare approfonditamente sulla vicenda e finisce per scoprire che le opere, in realtà, non sono altro che dei falsi…

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.