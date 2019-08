Una Vita Anticipazioni: da lunedì 19 a sabato 24 agosto 2019

Anticipazioni TV

Tutte le trame della soap spagnola per la terza settimana di agosto.

Vediamo insieme cosa rivelano le trame delle anticipazioni delle puntate della soap Una Vita, in onda da lunedì 19 a sabato 24 agosto 2019 su Canale 5 alle 14.10.

Lunedì 19 Agosto 2019: Esteban riesce a trarre in salvo Silvia, ma resta ferito nella colluttazione con Blasco. Nel frattempo Silvia si accorge finalmente che Arturo è cieco. Iñigo scopre che l’indiano era una persona molto importante nel suo Paese e che quindi sarà complicato riuscire a salvare Flora dal carcere. Ricorre quindi all'aiuto di Cesáreo come falso testimone contro Peña. Ramón è sempre più in ansia per il ruolo di banditore alla festa di Cabrahigo, soprattutto date le prove strampalate che gli sono state richieste. Felipe, acconsente che Lolita vada con i Palacios alla festa del paese. Blanca e Diego riescono finalmente a ritrovare Moisès. Fabiana e Carmen, in ospedale, fanno pace.

Martedì 20 Agosto 2019: Felipe rifiuta il suggerimento di Íñigo di corrompere Cesáreo facendogli dichiarare il falso e chiede aiuto ad Antoñito deciso a per scoprire dove sia nascosto Peña così da convincerlo ad confessare e scagionare Flora. Rosina prega Leonor di chiudere la relazione con Íñigo, ma la ragazza non accetta. Arturo nega la verità di fronte a Silvia, teme che la la Reyas stia con lui solo per pietà e, per allontanarla da sé, chiede in nascosto a Esteban di convincerla ad accompagnarlo nel viaggio in Groenlandia. Fabiana, per accontentare Carmen, va a comprare delle brioche, ma al suo ritorno scopre che la domestica è scomparsa dalla stanza d’ospedale. Blanca, Diego e Samuel riescono a portare iin salvo Moisès a casa Alday; quando Úrsula arriva al nascondiglio e scopre che il bambino non c’è più si infuria e giura vendetta.

Mercoledì 21 Agosto 2019: Samuel tranquillizza Blanca dicendole che Carmen ha lasciato l’ospedale per compiere una missione. I Palacios e Lolita partono alla volta di Cabrahigo. Nonostante Felipe le dica di far cadere tutte le colpe su Peña, Flora si prende la colpa della morte dell’Indiano. Esteban rivela a Silvia che il colonnello ha insistito affinché la convinca a partire con lui e la donna mette alle strette Agustina per saperne di più sulle condizioni di Arturo. La domestica resiste ma, sfinita, si licenzia. Silvia, intanto, si presenta a casa sua e gli dice di sapere che sta diventando cieco. Peña torna in città e scopre da Casilda della sorte di Flora. Úrsula si presenta a Villa Alday in cerca di Moisès, chiamandolo “mio figlio”, ma Blanca e Diego, insieme a Samuel, le dicono che il bambino non è mai esistito e le parlano invece della loro figlia defunta.

Giovedì 22 Agosto 2019: Blanca e Diego tentano di condurre Úrsula negando l’esistenza di Moisès. Leonor chiede spiegazioni a Blanca e la ragazza le rivela il passato della madre. Arturo ammette la sua malattia a Silvia e la Reyas cerca di consolarlo dicendogli di amarlo e di non stare con lui semplicemente per pietà. Il colonnello, nel frattempo, si scusa con Agustina e le chiede di tornare al suo servizio; la domestica accetta felice. Felipe cerca di salvare Flora, ma con scarsi risultati. Quando tutto sembra perduto però, Peña si presenta in commissariato e si prende tutta la colpa dell’omicidio dell’indiano. Úrsula scopre che Carmen è viva e ha paura che si vendichi. Intanto, Carmen chiede a Fabiana di potersi nascondere in soffitta qualche giorno. I Palacios rientrano ad Acacias e Trini rivela a Susana dell’incidente automobilistico di cui sono stati vittime sulla strada del ritorno.

Venerdì 23 Agosto 2019: Pronti a far impazzire Ursula, gli Alday decidono di far celebrare una messa in suffragio per la bambina di Blanca. La Dicenta, dopo averlo scoperto, dà di matto in mezzo alla strada. Peña corre in commissariato a costituirsi e Flora viene rilasciata. Antoñito è entusiasta perché ha avuto un'intuizione che potrebbe rivelarsi l’invenzione del secolo: il tergilune meccanico. Esteban parte per la Groenlandia e amici di Calle Acacias. Liberto è reduce dall’intervista con la giornalista Rosaura, della quale è entusiasta, e Rosina mostra una accesa gelosia nei confronti del marito. Ursula è fuori di sé, va a casa di Leonor e la minaccia con un coltello per costringerla a dire dove si trova Moisès.

Sabato 24 Agosto Rete 4 ore 21.25: Silvia è arrabbiata perché Arturo non ha raccontato agli amici, come promesso, della sua malattia, ma il colonnello le chiede altro tempo. Flora fa visita a Peña in carcere e, dopo avergli confessato il suo amore, gli giura di aiutarlo ad uscire di galera. Úrsula va a casa di Rosina e in preda a un altro attacco di nervi e minaccia di uccidersi; il piano di Diego e Samuel sembra funzionare, ma i due fratelli temono che la donna si stia fingendo solo per impietosire Blanca e convincerla a confessare dove è nascosto Moisès. Effettivamente la giovane va a fare visita alla madre e, trovandola in condizioni disperate, la abbraccia per confortarla. Úrsula cerca di impietosire Blanca, raccontandole del suo duro passato, ma quando la donna nomina il piccolo Moisès, Blanca la accusa di essere la solita manipolatrice. Silvia tenta di convincere Arturo a rispettare il patto che avevano stretto. Trini smaschera Antoñito che da giorni si stia fingendo zoppo e il ragazzo la prega di coprirlo giusto il tempo di ultimare la sua invenzione. Grazie a Felipe, Flora e Íñigo scoprono che Peña ha deciso di cedere a loro l’attività. Úrsula, dopo aver attaccato Carmen e aver rivelato a Fabiana che la donna ha una relazione con Riera, si mette sulle tracce di Samuel. Quando il ragazzo la raggiunge, Úrsula lo minaccia di raccontare al commissario tutta la verità.