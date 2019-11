Una Vita Anticipazioni: da lunedì 18 a sabato 23 novembre 2019

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le anticipazioni delle puntate in onda la terza settimana del mese di novembre.

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della soap Una Vita riguardo alle puntate in onda da lunedì 18 a sabato 23 novembre su Canale 5 sempre a partire dalle 14.10. Cancellato l'appuntamento del martedì sera su Rete 4 e quel del sabato pomeriggio per lasciare spazio al pomeridiano di Amici di Maria De Filippi.

Padre Telmo trova Gutierrez, il cocchiere che ha portato Lucia all'eremo, e lo mette alle strette per sapere se sia al soldo di Samuel Alday. Nel frattempo Cesareo va in canonica a cercare padre Telmo ma si imbatte in Ursula.

Pena parte per il Beciuania salutando Flora soltanto con una lettera. Carmen impegna un prezioso scialle per comprare dei marron glacè a suo figlio Raul. Gutierrez dà appuntamento a Telmo per svelargli cosa sia successo realmente nell'eremo abbandonato.

Rosina e Susana decidono di non partecipare alla lezione di disegno di Don Venancio. Raul scompare improvvisamente da calle Acacias, senza dare più notizie di sé, e la cosa crea molta ansia nella povera Carmen.

Gutierrez non rispetta l'appuntamento con Padre Telmo, ma qualche attimo dopo la carrozza dell’uomo si presenta a calle Acacias: qualcuno ha ferito a morte il cocchiere. Il sacerdote non ha quindi più un testimone valido per incastrare Samuel.

Di fronte alla morte di Gutierrez, Cesareo sembra agitato, cosa che spinge Telmo a sospettare che il guardiano sappia più del dovuto riguardo alla tragedia. Lucia è sempre più coinvolta dall’Alday e trascorre molto tempo in compagnia di Alicia, ospite ormai da giorni a casa di Celia e Felipe.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.