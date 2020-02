Una Vita Anticipazioni: da lunedì 17 a venerdì 21 febbraio 2020

Anticipazioni TV

Le trame della soap spagnola per la terza settimana del mese di febbraio.

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della soap Una Vita riguardo alle puntate in onda da lunedì 17 a venerdì 21 febbraio 2020 su Canale 5 sempre a partire dalle 14.10.

Trini, sola in casa, chiede a Celia di attraversare la città per andare a comprarle una tisana per il suo mal di testa. Sulla strada del ritorno la donna viene colta da un brutto malore. Dopo aver ascoltato il discorso di Fra Guillermo a Telmo, Ursula si scaglia contro il prete in piena calle Acacias.

Telmo rientrato dal ritiro spirituale trova il cadavere di Fra Guillermo. L'omicidio di Fra Guillermo e il malore di Celia portano scompiglio e preoccupazione ad Acacias. Il commissario Mendez inizia subito le indagini, dopo il diverbio pubblico, il principale indiziato sembra essere Ursula.

Lucia, preoccupata per il clima luttuoso che avvolge Acacias, propone a Samuel di rimandare le nozze, ma lui, minacciato da Jimeno Batan, la convince a desistere. Mendez interroga Fabiana, vuole scoprire quale tisana ha dato a Ursula il giorno della morte di Fra Guillermo.

Telmo è certo che dietro all'assassinio di Guillermo ci sia Espineira, quindi accusa il priore che però nega ogni coinvolgimento. Felipe rientra ad Acacias e scopre che Celia ha abortito. L'avvocato è sconvolto, anche perchè non sapeva ancora della gravidanza; poi se la prende con Trini, dicendole di essere la causa dell'infausta disgrazia accaduta alla moglie.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.