Una Vita Anticipazioni: da lunedì 17 a sabato 22 giugno 2019

Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle trame delle puntate della soap Una Vita, in onda da lunedì 17 a sabato 22 giugno 2019 su Canale 5 alle 14.10:

Diego decide di organizzare subito il funerale per la bambina che lui e Blanca hanno perso, convinto che possa aiutare la poverina a superare la tragedia, intanto Blanca continua ad essere convinta di aver dato alla luce un maschietto. Temendo che Paquito possa scoprire la verità, i Cervera cercano di impedire l'arresto del vero Iñigo, responsabile dei furti di calle Acacias.

Casilda riesce grazie a Rosina ad ottenere un impiego per Jacinto come giardiniere. Blanca, torna furiosa da Ursula, e pretende di vedere suo figlio. Samuel e Diego hanno paura che la ragazza stia perdendo il senno. Leonor informa Rosina e a Liberto di avere rimandato il suo viaggio in oriente a data da destinarsi. Intanto, il vero Iñigo confessa a Flora e al finto Cervera di essere il responsabile dei furti nel quartiere.

Arturo accetta che Esteban partecipi all’incontro con Ochoa. Diego si occupa di Blanca, la quale sembra ormai vicina alla follia. La mattina successiva, Blanca chiede scusa a Diego per il suo comportamento. Nel frattempo Leonor organizza una colazione con gli amici del quartiere, per tirare su il morale di Blanca. Ursula è fuori di sè per non essere stata invitata.

Rosina non tollera Jacinto e vuole mandarlo via. Esteban perde il controllo di fronte ad Ochoa ma, fortunatamente, Arturo riesce a mettere a posto le cose. Il vero Iñigo racconta ai pasticcieri di aver perso la memoria in seguito ad una brutale aggressione e di non ricordare nulla del suo passato, solo i contadini che l'hanno salvato e gli hanno dato il nome di Peña.

Samuel teme che Diego scopra che ha ucciso Jaime. Il comportamento di Blanca lascia sperare che stia cominciando a superare il lutto. La donna, nel corso dalla festa con i vicini, confessa però a Leonor che si tratta solo di una finzione e che ha intenzione di scoprire se dietro alla vicenda ci sia lo zampino di Ursula.

Come pegno per aver perso a biliardo, Ochoa accetta di dare ad Arturo la lista dei soldati non ancora rimpatriati dopo la guerra nelle Filippine. Per evitargli il carcere e tenerlo sotto controllo, Flora decide di assumere Peña a La Deliciosa, nonostante il parere contrario del fratello. Rosina si sente sempre più a disagio con Jacinto in casa. Blanca dice a Diego di credere che suo figlio sia ancora vivo: intende tornare a casa di Ursula per investigare meglio sulla vicenda e, proprio per questo, vuole chiudere la storia con l’Alday.