Una Vita Anticipazioni: da lunedì 16 a sabato 21 marzo 2020

Le anticipazioni della soap per la terza settimana del mese di Marzo.

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della soap Una Vita per le puntate in onda da lunedì 16 a sabato 21 marzo 2020 su Canale 5 sempre a partire dalle 14.10.

Telmo vuole rendere pubblica la sua relazione con Lucia, ma Felipe consiglia alla coppia di non fare passi azzardati. Samuel intanto, confessa a Batan di non poter saldare il debito, e l'usuraio gli impone di uccidere per lui.

Dopo il grave incidente che è quasi costato la vita a Felipe, Mendez interroga Ramon e Servante. Il Commissario capisce che il ferimento di Felipe è stato solo accidentale. L'avvocato però, versa ancora in condizioni critiche.

La malattia di Tito gli impedisce di continuare a combattere. Inigo che ha accettato un prestito da un pericoloso usuraio, teme che senza gli introiti derivanti dagli incontri di pugilato, non riuscirà a ripagare il suo debito. Leonor offrirà però il suo aiuto al compagno.

Grazie al provvidenziale intervento dei medici, Felipe inizia pian piano a riprendersi, ma al suo fianco c’è Lucia e non Celia. L’avvocato è quindi triste e sconcertato e inizia ad avere sospetti sulla insana ossessione della moglie per Milagros.

Nonostante il consiglio di Felipe, Telmo e Lucia decidono comunque di vievere alla luce del giorno la loro relazione. L'Alvarado però pensa sia opportuno parlare prima con Samuel riguardo a quanto stia accadendo. L’Alday non apprezza il gesto, anzi, promette vendetta.

Telmo e Lucia vanno comunque avanti per la loro strada e organizzano una merenda a La Deliciosa per ufficializzare il loro rapporto. I festeggiamenti vengono però interrotti da Samuel che dopo aver ingiuriato i due fidanzati, se la prende con Felipe, accusandolo di non essere riuscito ad evitare il colpo di testa della cugina.

Dopo averne già subite tante da Celia, c'è qualcosa che fa traboccare il vaso: Fulgencia entra in camera di Celia e, sconvolta da ciò che vede, scappa da Acacias. Padre Bartolomè fruga tra gli archivi dell’ordine dei documenti compromettenti contro Espineira…e fa una scoperta davvero pericolosa!

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.