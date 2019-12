Una Vita Anticipazioni: da lunedì 16 a sabato 21 dicembre 2019

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap spagnola per la terza settimana del mese di dicembre.

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della soap Una Vita riguardo alle puntate in onda da lunedì 16 a sabato 21 dicembre su Canale 5 sempre a partire dalle 14.10.

Susana e Rosina vengono messe alle strette da Venancio, il quale minaccia di denunciarle alla polizia, se non pagheranno la somma richiesta dagli Escalona.

Entusiasta per l'avvicinarsi delle nozze, Antonito si confronta con il parroco sui dettagli della cerimonia, per scoprire solo più tardi che in realtà Lolita intende sposarsi a Cabrahigo.

Lucia e Samuel affrontano il viaggio per visitare Nicasio, il collezionista che ha il compito di visionare il presunto retablo di San Michele, di cui l'uomo sarebbe entrato in possesso e che l'Alvarado vorrebbe restaurare.

Raul incomincia ad assumere uno strano comportamento, e Carmen - in ansia - chiede a Cesareo di pedinarlo. Il vigilante scopre che il giovane si è rivolto ad un usuraio.

Nonostante l'accordo con Felipe, Samuel e Lucia sono costretti a trascorrere la notte lontani da Acacias a causa di un problema alla carrozza. Celia cerca di nascondere la cosa al marito, ma Felipe scopre tutto e se la prende con lei per avergli mentito. Nel frattempo, l’Alday fa la parte del gentiluomo rifiutando un bacio di Lucia.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.