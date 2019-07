Una Vita Anticipazioni: da lunedì 15 a sabato 20 luglio 2019

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap spagnola per la terza settimana di luglio.

Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle trame delle puntate della soap Una Vita, in onda da lunedì 15 a sabato 20 luglio 2019 su Canale 5 alle 14.10.

Diego accetta la proposta di Samuel: porteranno Blanca in una clinica. Samuel e Ursula lo annunciano alla ragazza e lei, fidandosi, acconsente. Carmen sente una frase sospetta e minacciosa di Ursula nei confronti di Blanca e, dopo avere indagato con un cocchiere, avvisa Diego. Carmen confessa a Diego che Ursula si reca ogni notte al convento di Santa Maria del Monte, un un monastero utilizzato anche come orfanotrofio. I fratelli Alday vanno al convento e parlano con suor Petra, Diego non sa però che Samuel è in realtà complice di Ursula. Qui il maggiore degli Alday ritrova il chiama angeli che del piccolo Moises.

Arturo scopre di avere una cataratta e potrebbe condurlo alla cecità, ma si impegna per nascondere a tutti la sua malattia. Cristina inizia a manipolare i fedeli di Acacias come richiesto da Ursula: fa sentire in colpa Rosina per essersi consolata con Liberto dopo pochissimo tempo dalla morte di Maximiliano. Felipe intanto inizia a sospettare della Novoa.

La Devota, pentita per le numerose menzogne che ha raccontato, decide di confessare tutto a Blanca, ma Ursula glielo impedisce. Flora, triste, perché Paquito non la corrisponde, trova consolazione in Peña. Intanto riflette sulla proposta di Iñigo di vendere La Deliciosa. Liberto, come Felipe, inizia a sospettare che i malumori di Susana e Rosina dipendano dalla Novoa.

Silvia, allontanata da Arturo, si avvicina ad Esteban. Il Colonnello, intanto, prega Ursula di potere incontrare la Novoa ma la donna, accusata da Leonor di aver truffato i fedeli, impedisce al Colonnello di confessarle i suoi peccati. Servante, intanto, approfitta dell'assenza dei Palacios per organizzare in casa loro delle vere e proprie riunioni tra i domestici.

In occasione di una riunione a La Deliciosa, Leonor smaschera Ursula facendo sentire ai vicini una registrazione in cui Cristina ammette di averli presi in giro perché ricattata dalla Dark Lady, ma la Dicenta, respingerà ogni accusa. Flora ha baciato Paquito e la notizia del presunto tradimento fa il giro di tutta calle Acacias. Samuel intanto fa sapere ad Ursula che è stata Carmen a fornire una pista a Diego. Samuel comunque starà accanto a Diego, quando il ragazzo comunicherà a Felipe e Leonor che Moises è ancora vivo e che teme sia stato rapito da Ursula.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.