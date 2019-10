Una Vita Anticipazioni: da lunedì 14 a sabato 19 ottobre 2019

Anticipazioni TV

Le trame della soap spagnola per la terza settimana del mese di ottobre.

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della soap Una Vita riguardo alle puntate in onda da lunedì 14 a sabato 19 ottobre su Canale 5 sempre a partire dalle 14.10.

Fabiana relega Maria in soffitta, ma Casilda si schiera in sua difesa. Servante, sempre più malconcio, racconta a Casilda della sua "grande avventura". Samuel stringe un patto con Joaquin, il quale accetta di rivelargli i dettagli del testamento dei marchesi.

Telmo racconta a Lucia quello che sa dei suoi genitori e la ragazza rimane profondamente scossa. Dopo avere riflettuto, chiede al sacerdote di accompagnarla a Salamanca. Le domestiche si accorgono che Servante non è più nella sua stanza, il portiere è fuggito dalla soffitta nel disperato tentativo di prendere una nave e ricongiungersi a Paciencia. Dopo aver dato l'allarme, tutti si mettono a cercarlo, coinvolgendo l'intera Acacias.

Maria è stata licenziata “per finta” da Higinio, ma prima di lasciare Acacias, la domestica rivela a Leonor che Casilda è figlia di Maximiliano, ma le chiede di mantenere il segreto. Lei ci prova almeno finchè non si scontra con Rosina. Samuel cerca di screditare Telmo e l’ordine del Cristo Giacente, portando Lucia dalla sua parte: L'Alday insinua che sono interessati solo ad entrare in possesso dell’eredità dei Marchesi di Valmez.

Lucia parte per Salamanca, qui scopre il cadavere di Joaquin, l'uomo prima di morire aveva incontrato Samuel. Nonostante sia stata cacciata, Fabiana permette a Maria di stare in soffitta, dopo aver appreso che è la mamma della sua Casilda. Telmo teme che Samuel sia responsabile della morte di Joaquin e non esita a mettere in guardia Lucia, ma la ragazza, “plagiata” dall’Alday, non gli da credito.

Leonor dopo aver sentito il racconto di Servante su una storia d'amore saffico tra Heliodora e Martina, decide di scrivere un libro e, all'oscuro di Rosina, si impegna con l’impresario teatrale Benajmin Corral per vendere lo spettacolo una volta ultimato lo scritto. Trini obbliga Ramon a partecipare ad un rituale per benedire il bambino che aspettano. In occasione di un confronto con Casilda, Rosina rivela alla ragazza che è figlia di Maximiliano. Durante una passeggiata, alcuni banditi attaccano Lucia e Samuel, rompendo una mano dell'Alday.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.