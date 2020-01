Una Vita Anticipazioni: da lunedì 13 a venerdì 17 gennaio 2020

Anticipazioni TV

Le trame della soap spagnola per la terza settimana del mese di gennaio.

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della soap Una Vita riguardo alle puntate in onda da lunedì 13 a venerdì 17 gennaio 2020 su Canale 5 sempre a partire dalle 14.10.

Durante la veglia di preghiera organizzata per Celia e Felipe e per il Telmo - anche lui da giorni silenziosamente nella casa degli Alvarez Hermoso - Casilda porta a sorpresa un messaggio ricevuto da padre Telmo in cui si comunica un miglioramento della coppia.

Telmo esce trionfante dalla casa di Celia e Felipe e Susana organizza un rinfresco alla "Deliciosa" in onore del sacerdote. Lucia dimostra estrema gratitudine a Telmo suscitando una malcelata rabbia in Samuel. L’Alday ancora minacciato da Jimeno Batán, vorrebbe chiedere nuovamente la mano dell'Alvarado, ma in questo momento teme un rifiuto.

I vicini di Acacias si congratulano con padre Telmo per il gesto eroico a favore di Celia e Felipe. E per Lucia è giunto finalmente il momento di riabbracciare i cugini, completamente guariti.

Nel frattempo Jimeno Batán si fa sempre più minaccioso: Samuel deve sposare Lucia e sottrarle l'eredità per ripagare il suo debito, altrimenti ci saranno serie ripercussioni. In ansia per le intimidazioni di Jimeno, Samuel preme su Lucia ammonendola per essersi riavvicinata a Telmo, l'uomo che non molto tempo prima l’ha violentata. Ma la ragazza sembra non voler sentire ragioni.

Approfittando del loro riavvicinamento, Telmo prega Lucia di non sposare Samuel. Lolita intanto non sa più cosa fare con Ceferino, vorrebbe lasci il quartiere così da non compromettere la sua relazione con Antoñito. Trini le propone di rivolgersi ancora una volta al saggio zio Gennaro.

Allo scopo di riconquistare la fiducia di Lucia, Samuel le propone di riprendere i lavori di restauro di opere d’arte nello studio di casa. La ragazza però e assalita da molti dubbi e non sa come comportarsi...

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.