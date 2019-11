Una Vita Anticipazioni: da lunedì 11 a sabato 16 novembre 2019

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della soap Una Vita riguardo alle puntate in onda da lunedì 11 a domenica 16 novembre su Canale 5 sempre a partire dalle 14.10.

Carmen cerca di recuperare il rapporto con il figlio Raul, ma senza troppo successo. Flora trova un anello nella giacca di Pena e pensa che l'uomo voglia chiederle di sposarlo.

Padre Telmo stringe un patto con Espineira per evitare di dover partire per Khartum. Fa cosi' ritorno ad Acacias lasciando di stucco tutti i residenti e indispettendo Samuel. Raul fugge dalla soffitta e conosce Ursula.

Carmen va a riprendere Raul in canonica dalla Dicenta e lo convince a tornare in soffitta. Il ragazzino scrive una lettera al padre Javier, indirizzata al carcere di Huelva e gli rivela dove vive sua madre.

Tutti ad Acacias hanno apprezzato il ritorno di Telmo, tranne Samuel che indispettito, punta su Alicia Villanueva per allontanarlo definitivamente da Lucia. La Alvarado, stanca delle pressioni di Samuel, dice a Celia che ha intenzione di recarsi a Salamanca per qualche giorno. Raul incomincia ad affezionarsi a Carmen, ma ancora fatica a dimostrarglielo.

Celia non capisce la decisione di Lucia, inoltre nota una freddezza nei confronti di Padre Telmo davvero sospetta. Ursula si avvicina al piccolo Raul, facendo infuriare Carmen.

Flora racconta a Lolita dell'anello e della sua speranza che Peña le chieda di sposarla. In realtà il pasticciere ha altri propositi: vuole unirsi ad una spedizione scientifica avviata dal padre Cesar e non sa come dire alla compagna che starà via per un anno.

