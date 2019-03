Una Vita Anticipazioni: da lunedì 11 a domenica 17 marzo 2019

Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle puntate della soap Una Vita in onda da lunedì 11 a domenica 17 marzo 2019 su Canale 5 alle 14.10

Lunedì 11 marzo 2019: Ursula comanda ad Olga di uccidere Diego

Diego si confida con Olga rivelandole di essere gravemente malato. La giovane, intanto, fa castelli in aria su una possibile storia d’amore con l’Alday ma Ursula, meschina e risoluta, la riporta alla realtà. La dark lady, appena viene a sapere della malattia di Diego comanda alla figlia di avvelenarlo. La giovane, anche se incerta sull'eseguire o meno l'ordine, alla fine accetta di ucciderlo. Nel frattempo, Gli allenamenti di Víctor stanno dando ottimi risultati.

Martedì 12 marzo 2019: Diego sviene

Samuel parla al padre incosciente del fatto che non sa se restare con Blanca. Leonor si reca da Diego per conto di Blanca ma l’uomo, mentre stanno conversando, sviene.

Martedì 12 marzo 2019 ore 22.30 Rete 4: Diego rifiuta di farsi curare

Il Dottor Quilles, dopo aver effettuato degli esami sul sangue di Diego, scopre una grave intossicazione da mercurio e propone una cura. L’Alday, preferisce morire che creare problemi a Samuel e a Blanca, quindi rifiuta di farsi curare. Olga, intanto, informa Ursula di non aver eseguito l'ordine di avvelenare Diego. Felipe insiste nel voler continuare a difendere Antoñito, anche se non è ancora riuscito a rimettersi in sesto. I domestici offrono assaggi di stufato in soffitta ai vicini, ma a Rosina non piace che Casilda, nel suo tempo libero, cucini per altri…

Mercoledì 13 marzo 2019: Arturo ferito in duello

All'orario stabilito, Victor e Arturo si incontrano per il duello pronti allo scontro. Purtroppo per il Valverde le cose non andranno come sperato: Victor ferisce al petto Arturo, che finisce in ospedale in gravi condizioni. I medici gli hanno dato 24 ore di tempo per svegliarsi, altrimenti non avrà speranze di sopravvivere.

Giovedì 14 marzo 2019: Diego, rassegnato a morire

Blanca, scoperta la malattia di Diego, si reca a casa Alday per cercare di convincerlo a curarsi, ma l’uomo sembra non volerne sapere ed è rassegnato ad andare incontro alla morte.

Venerdì 15 marzo 2019: Blanca informa Samuel della scelta di Diego

Olga rivela a Ursula che Diego è intossicato dal mercurio e rifiuta le cure. Blanca informa Samuel dell'ostinata decisione del fratello e il giovane Alday prova dei sentimenti contrastanti.

Domenica 17 marzo 2019: Olga rivela a Diego come distruggere il matrimonio di Ursula e Jaime

Un ignoto consegna un biglietto minatorio a casa Palacios. Lolita cerca di seguirlo in strada e sente questo losco figuro, che aveva già intravisto in precedenza, parlare della Taverna del Capretto. Assecondando richiesta di Diego, Olga accetta di firmare un documento che la designa come garante della sua volontà di morire dignitosamente. La giovane, però, sembra non arrendersi, nel tentativo di destare il suo interesse e convincerlo a reagire, gli dirà di aver trovato un modo per far annullare le nozze tra Úrsula e Jaime: un’informazione contenuta in un quaderno. L’episcopato comunica a Susana di voler portare avanti l'accordo per la realizzazione manto papale e la donna è ormai rassegnata a chiudere la sartoria. Olga riferisce a Diego del codice scritto nel quaderno di appunti di Jaime Alday. Ursula scopre del malore di Blanca e si prende cura di lei. Samuel trova Diego a terra privo di sensi.

