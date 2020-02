Una Vita Anticipazioni: da lunedì 10 a venerdì 14 febbraio 2020

Anticipazioni TV

Ai festeggiamenti per le nozze di Lolita e Antonito, Telmo nota l'assenza di Lucia. Poi la trova per terra in fondo alle scale, incosciente, qualcuno - approfittando dei festeggiamenti - ha ingrassato le scale così da provocare la caduta della Alvarado. Il sacerdote è arrivato giusto in tempo.

Fra Guillermo capisce che Telmo si sente troppo in colpa per l'incidente di Lucia e sospetta che il ragazzo gli stia nascondendo qualcosa. Nel frattempo, il prete, convinto che dietro all'incidente ci sia Espinera, si confida proprio con il mentore. Tito ha vinto l'incontro e gli scommettitori organizzano un nuovo match con un pugile francese.

Casilda scopre che Jacinto ha una relazione con una donna del suo paese e fa di tutto per risparmiare una delusione a Marcelina che le ha appena confessato il suo interesse per il cugino. Mentre Telmo si reca in visita da Lucia, Fra Guillermo affronta Espinera per scoprire se è realmente coinvolto nella tragedia di Lucia. Il priore rivela al frate i trascorsi peccaminosi tra Telmo e L'Alvarado.

Lucia nel frattempo fissa la data delle nozze con Samuel e si fa promettere dal fidanzato che, pronunciato il Sì, lasceranno per sempre Acacias. Antonito e Lolita partono per la Luna di Miele, intanto Susana riceve un preoccupante telegramma da Simon. Guillermo chiede spiegazioni a Telmo, reo di avergli nascosto il legame con Lucia.

Telmo si difende dalle accuse di Espinera, rivelando tutti i crimini commessi da Samuel. Poi torna da Lucia e prova a convincere anche lei della pericolosità dell'Alday, ricordandole dell'omicidio dello zio Joaquin, probabilmente ucciso proprio dal gioielliere. Durante una passeggiata con Celia, Trini accusa un malore.

Tito salta il combattimento con il pugile francese, facendo infuriare Inigo. Guillermo invita Telmo a riflettere sui sentimenti che prova per Lucia e a rinunciare all'abito talare nel caso si scopra innamorato della ragazza. Ursula origlia la conversazione tra i due e fraintende la situazione...

