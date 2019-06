Una Vita Anticipazioni: da lunedì 10 a sabato 15 giugno 2019

Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle trame delle puntate della soap Una Vita , in onda da lunedì 10 a sabato 15 giugno 2019& su Canale 5 alle 14.10:

Blanca è certa di aver partorito un maschio, anche se la contadina continua ad insistere mostrandole la femminuccia morta che stringe i grembo al suo risveglio. Diego, nel frattempo, riceve la notizia della morte della figlioletta ed è disperato. Flora è sicura di aver visto il vero Iñigo a La Deliciosa. Arturo si confida con Felipe rivelandogli la sua intenzione di sposare Silvia.

Iñigo rimanda il suo viaggio con Leonor, vuole prima assicurarsi che i sospetti di Flora siano reali. Blanca lascia l’ospedale e si presenta a calle Acacias, infuriata minaccia Ursula dicendole di aver scambiato il figlio con una neonata morta. La Dicenta Senior nega, mentre Samuel impedisce alla moglie di attaccare fisicamente la madre.

Arturo chiede a Silvia di sposarlo proprio quando Esteban Marquez, un misterioso giovane, tenta di mettersi in contatto con lei. Paquito scopre del commercio di contrabbando di Flora. Fabiana e Susana si rendono conto di avere alcuni ammanchi nelle casse dei loro negozi. Jacinto pensa a come donare nuovamente il sorriso a Casilda.

Durante la notte, Blanca sente il pianto di un neonato e, pensando si tratti di Moises, sconvolta, si mette in cerca del piccolo. Flora, grazie ad uno stratagemma, riesce a non farsi denunciare da Paquito. Leonor e Iñigo non credono che Flora realmente visto Cervera.

La ragazza, furiosa per le supposizioni del fratello e della cognata, chiede il supporto di Paquito per scoprire l'identità del ladruncolo. Esteban chiede l'aiuto di Silvia per salvare Cheque, un soldato ancora prigioniero nelle Filippine a causa della guerra persa dalla Spagna. La Reyes ha un faccia a faccia con Arturo sulla questione.

Blanca parla con Diego e accusa Ursula della scomparsa di Moises; l’Alday non le crede e cerca di convincerla ad accettare il lutto. Successivamente, sempre Diego fa sapere a Samuel che Blanca ha bisogno di tutto il loro sostegno per metabolizzare perdita.

Arturo, alla fine, decide di aiutare Silvia e fa da intermediario con Ochoa, un rappresentate dell’ufficio dei rimpatri spagnoli in grado di dargli informazioni su Cheque. Il Colonnello però vive con gelosia l’affiatamento tra Esteban e Silvia.

Non fidandosi di quanto raccontato da Flora, Iñigo e Leonor decidono di riorganizzare la loro 'fuga'. Casilda fa in modo che Liberto prenda Jacinto a lavorare come giardiniere al posto di Martin. Felipe riesce ad ottenere l'indulto per Diego: il ragazzo torna libero; l’Alday, deciso a chiudere la storia, dà disposizioni affinché si celebri il funerale della bambina che lui e Blanca hanno perso…

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì alla domenica alle 14.10.