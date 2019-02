Una Vita Anticipazioni: da domenica 3 a venerdì 8 marzo 2019

Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle puntate della soap Una Vita in onda da domenica 3 a venerdì 8 marzo 2019 su Canale 5 alle 14.10

Martín parla con Servante di un nuovo affare i dadi per il brodo, potrebbe essere una buona occasione per raccogliere denaro e saldare il suo debito. Diego fa ritorno dal suo viaggio con oro e crisoberillo, Blanca fatica a frenarsi, inoltre nota una brutta ferita sulla mano del cognato. Liberto è indignato perché è stato tenuto all'oscuro del segreto di sua zia Susana. Diego rientra prima del previsto e porta con sé le pietre chieste da Blanca per il gioiello da lei disegnato. Il ritorno del ragazzo crea ansia in Úrsula, che chiede a Olga di sedurlo per evitare che torni con Blanca. Susana chiede scusa a Liberto per avergli tenuto nascosto che Simón è suo figlio, ma il ragazzo è ancora molto offeso. Servante riesce a trovare Sepúlveda e Ramón, per dimostrargli la sua gratitudine, cancella il suo debito. Felipe convince lo scultore a testimoniare. Trini rivela l’episodio del bacio a María Luisa, che fa una scenata a Elvira e a Víctor davanti a tutti, rompendo con il fidanzato. Anche Arturo si scaglia contro Víctor, accusandolo di aver circuito la figlia e, arrivando addirittura a sfidarlo a duello. Sepúlveda da buca e, Lolita e Ramón sono costretti ad andare a cercarlo, Felipe riceve un biglietto con una minaccia, per mano di un uomo che poi inizia a controllarlo.

Olga e Diego nel frattempo iniziano a frequentarsi alle spalle di Blanca, che, inconsapevole, prova ad aiutare la sorella a far breccia nel cuore di un misterioso corteggiatore. Più tardi, Diego e Olga si baciano. Antoñito, disperato, decide di dichiararsi colpevole per i crimini di cui è accusato, ma Felipe glielo vieta e lo invita a fidarsi della sua difesa. L’avvocato, per sicurezza, allontana Celia impaurito da possibili ritorsioni sulla donna, ma per riuscire a convincerla ricorre all'inganno dicendole che ha ripreso a vedere altre donne. Maria Luisa viene a sapere che Arturo ha sfidato a duello Victor, ma nonostante l'apprensione, decide di non intervenire nella questione.

Adela origlia una conversazione di Simon e comprende che il marito ama ancora Elvira. Ursula non riesce a procurarsi il quaderno di Jaime in cui vi è segnata la combinazione della cassaforte. Olga e Diego si lasciano andare alla passione e fanno l'amore. Arturo rifiuta che Simon sostituisca Victor nel duello. Celia è incredula di fronte alla confessione di Felipe e confida a Trini i suoi sospetti. L’Alvarez Hermoso sparisce nel nulla proprio durante il processo di Antoñito. Susana riceve una lettera di disdetta dal Vescovo che la informa di non andare avanti con la realizzazione del costosissimo ordine del manto papale: la sartoria rischia la rovina.

Blanca scopre la relazione tra Olga e Diego e, sconvolta, ha un mancamento. Sepulveda appare al processo ma, inaspettatamente, testimonia contro Antoñito che, a causa dell'assenza di Felipe dovrà cercare di difendersi da solo. Olga provoca Blanca raccontandogli del suo rapporto con Diego. Celia viene a conoscenza di un grave incidente che vede coinvolto Felipe, ora ricoverato in ospedale…

Scopri tutte le news e le anticipazioni riguardanti Una Vita.