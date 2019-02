Una Vita Anticipazioni: da domenica 3 a venerdì 8 febbraio 2019

Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle puntate della soap Una Vita in onda da domenica 3 a venerdì 8 febbraio 2019 su Canale 5 alle 14.10

Rosina grazie a Susana comprende di essere entrata in menopausa e caccia tutti dalla festa, compreso il povero Liberto. Il manto sacro confezionato da Adela e Susana viene molto apprezzato dalla curia che commissiona alla sartoria altri lavori. Antoñito è arrabbiato con Maria Luisa per avere tentato di allontanare da lui Lolita; Ramon è costretto ad intervenire per dividere i due fratelli.

Elvira decisa a vendicarsi di Adela, scrive una lettera per Susana. Samuel incontra il ladro della tiara, ma rimane sbalordito di fronte alla vista di una bambina. Il ragazzo decide di non denunciarla, anzi, viste le condizione di povertà della piccola le regala i suoi gemelli. Elvira con un finta lettera del vescovo, prova a far allontanare Susana ed Elvira da Acacias.

Liberto non comprende il motivo dell'allontanamento di Rosina. Ursula in seguito ad alcuni malesseri di Blanca ordina a Carmen di tenerla d'occhio; nel frattempo, Blanca confida a Leonor di voler crescere il bambino che porta in grembo con Samuel. Antoñito con il primo stipendio compra un anello di fidanzamento per Lolita. Il piano di Elvira va a monte: non ha previsto la decisione di Simon accompagnare Adela e Susana nel viaggio a Salamanca.

Servante si confida con Casilda, dicendole di corteggiare Juana per dimenticare Paciencia. Carmen scopre il segreto di Blanca, e Ursula lo rende pubblico convocando una riunione di famiglia in cui informa sia Samuel che Diego. Rosina continua a rifiutare Liberto. Antoñito chiede la mano di Lolita di fronte a Ramon, Trini, Fabiana, Servante e Maria Luisa, l'unica a reagisce male.

Samuel è felice della gravidanza mentre Diego nasconde i suoi sospetti sulla paternità. Servante decide di dire a Juana di non volerla più frequentare perché sposato, ma la donna risponde di non aver avuto mai alcun interesse per lui. I domestici per confortarlo gli regalano un biglietto per fargli raggiungere Paciencia a Cuba. Antoñito fa la conoscenza di Belarmino, un interessante impresario.

Celia rivela a Simon della vista di Elvira e il ragazzo capisce che la lettera del vescovo di Salamanca è solo un inganno. Rosina vuole rompere con Liberto. Ursula organizza un party per comunicare agli amici del quartiere che Blanca è incinta, ma i festeggiamenti vengono interrotti dall'arrivo di Olga.

