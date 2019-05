Una Vita Anticipazioni: da domenica 26 maggio a sabato 1 giugno 2019

Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle trame delle puntate della soap Una Vita , in onda da domenica 26 maggio a sabato 1 giugno 2019 su Canale 5 alle 14.10:

Jaime rivela a Blanca il vero motivo dell'allentamento di Diego. Zavala sembra accettare le scuse di Arturo, ma continua imperterrito a portare avanti il suo piano contro Silvia. In carcere, Diego fa di tutto per farsi punire dalle guardie e viene messo in isolamento. Íñigo rivela a Leonor che Flora non è sua moglie. Casilda si risveglia dal sonno indotto dai farmaci, ma ha perso completamente la memoria e non ricorda nulla di Martín. Arturo si introduce in casa di Zavala, per cercare di salvare Silvia, la quale sviene durante il tentativo di fuga. Insospettito dal comportamento di Samuel nei confronti di Briz, Jaime affronta il dottore e lo costringe a confessare la verità. Viene quindi a sapere che Diego non affatto malato. Intanto, in cella di isolamento, Diego si prepara un cappio con le lenzuola.

Riera, nascosto in un vicolo con Carmen, le giura che le rivelerà tutti i segreti di Úrsula, ma la Dark Lady, in lontananza, li vede confabulare. Arturo cerca di salvare Silvia, ma desiste quando il generale minaccia di spararle; poi corre a mettere in guardia Carvajal, che non solo lo ignora, ma inizia persino a farlo sorvegliare. Nel frattempo Zavala perde incautamente la boccetta di veleno e Silvia, di soppiatto la afferra. Iñigo confessa a Leonor la storia di come lui e la sorella Flora hanno sottratto l’identità al figlio di César Cervera e sua moglie, e la giovane pensa sia un buono spunto per un romanzo. Dopo aver scoperto dal medico che Diego non è veramente in punto di morte, Jaime avvisa Blanca, non rivelandole però che è stato Samuel a corrompere il medico per mentire sul referto. L’uomo va poi in carcere per informare il figlio, ma Méndez ha una brutta notizia da dargli… Diego è fuggito!

Samuel nel frattempo nota che il padre ha preso le distanze. Leonor dice a Flora di conoscere il suo segreto e il grado di parentela tra lei e Iñigo. Ursula ha un doloroso flashback e ricorda di essere stata violentata, quando era giovane, da due farabutti che si erano introdotti nella casa di famiglia, proprio mentre i genitori erano andati ad accogliere Aleksander, suo futuro sposo. La Dicenta ha un improvviso attacco di panico e Blanca la soccorre. Flora prega a Iñigo e Leonor di non dare nell'occhio e di stare attenti ai vicini.

Rosina si infuria quando Liberto le confessa del bacio con Flora. Casilda ha perso la memoria e non più alcun ricordo di Martin, le sue condizioni fisiche sono però migliorate e la ragazza - nonostante tutto - è costretta a tornare alla sua vita. Huertas prega Leonor di aiutarla impedire a Diego di uccidere Viñas, l’agente della guardia civile che ha sparato a Martin. Blanca fugge di casa e viene a sapere delle intenzioni di Diego proprio dalla Hidalgo. Pur di liberare Silvia, Arturo scopre le sue carte e smaschera Zavala di fronte a metà del corpo militare, riferendo dell'attentato organizzato dal Generale ai danni di Alfonso XII, il futuro monarca. Grazie anche al supporto di Tamayo, che pur di non essere giustiziato tradisce Zavala, il Valverde e la Reyes portano a termine con successo la loro missione.

Servante fa la guerra a Paquito per il posto di vigilante notturno. Rosina, furiosa, si reca in pasticceria e pronta a vendicarsi di Flora che ha sedotto Liberto, chiama le guardie e l’accusa di contrabbando. La Cervera rispedisce al mittente le accuse e così la Hidalgo, rea di aver aggredito la Cervera, viene arrestata. Jaime, in viaggio con Samuel, decide di rivelargli di essere a conoscenza di ciò che ha fatto a Diego e Blanca. Poi gli impone un ultimatum: se non si costituirà alla polizia confessando la contraffazione del referto medico e lo stupro a Blanca, sarà lui stesso a denunciarlo. Samuel, annebbiato dalla rabbia in un momento di follia, strangola il padre e lo uccide. Pentito poi l’Alday chiama Felipe e lo prega di contattare Mendez per costituirsi, ma Ursula lo ferma.

Liberto è in pena per Rosina e non sa che cosa fare. Casilda si libera degli abiti da lutto. Silvia accetta di trasferirsi da Arturo. Samuel, d'accordo con Ursula, nasconde la morte di Jaime giustificando la sua assenza con un viaggio in una clinica svizzera. Diego, nel frattempo, continua la sua fuga. Susana rimprovera Liberto per il bacio dato a Flora. Leonor ripensa ala suo amato Pablo e fa un passo indietro con Iñigo. Samuel dice a Mendez dove è nascosto Diego.

