Una Vita Anticipazioni: da domenica 24 febbraio a venerdì 1 marzo 2019

Olga rivela a Blanca e Samuel del suo passato: la ragazza è stata violentata ripetutamente da Tomás rimanendo incinta. Il bambino però non è mai nato è infatti riuscita ad abortire grazie a delle erbe. Stanca degli abusi dell'anziano, Olga ha ucciso Tomás e ha inscenato la propria morte per sfuggire alla giustizia. Elvira accusa Simón di essere geloso di Víctor, ma il maggiordomo rimprovera duramente la Valverde e le intima di stare lontano dalla sua famiglia e da Adela. Servante tenta di accaparrarsi la ricompensa offerta dalla polizia per la cattura di un malvivente fornendo informazioni inventate di sana pianta su dove trovarlo. Susana scopre che Arturo sta finanziando uno spettacolo di burattini per la fiera, ma nutre molti dubbi sulla buona fede dell’uomo. Ramón decide di farsi carico delle spese legali del figlio, del quale Felipe accetta di assumere la difesa convinto da Lolita.

Dopo quanto raccontato da Olga sul suo passato, Ursula tenta di fare pace con la figlia ma senza successo. Victor ottiene il permesso da Ramon di partire per Parigi con Maria Luisa. Blanca scrive una lettera d’amore indirizzata a Diego ma perde i sensi e rischia che Samuel la scopra. Intimorita da un possibile riavvicinamento tra Ursula e Olga, Blanca mette in guardia la sorella sulla madre. Il giudice nega la libertà condizionata ad Antoñito e Felipe si rende conto che sarà una causa difficile da vincere. Nel frattempo il giovane Palacios riceve delle minacce in carcere.

Blanca sente la mancanza di Diego, ma rivaluta Samuel come padre, quando scopre della borsa di studio offerta alla bambina che, tempo prima, aveva rubato la tiara reale. Servante, nonostante le sue bugie, riesce a far arrestare un delinquente ma, quando quest’ultimo scappa di galera, teme che cerchi di vendicarsi. Maria Luisa dice no alla proposta di Victor ed Elvira, consapevole del rifiuto dell’amica, si riavvicina al Ferrero.

Blanca, per dimenticare Diego, fa l’amore con Samuel. Antoñito rifiuta di dichiararsi colpevole per la truffa e per questo viene picchiato da una guardia. Ursula e Olga stanno accanto a Blanca dopo l’ennesimo svenimento. Il delinquente fatto arrestare da Servante è riuscito a rintracciare il portiere e pretende di avere la ricompensa che la polizia gli ha fornito. Il poverino è costretto a consegnargli il denaro. Elvira finge di consolare Victor e gli dà un bacio sulle labbra sotto gli occhi di Ursula. Arturo, approfittando dello spettacolo delle marionette, smaschera Susana rivelando che è la madre di Simon. Ursula chiede aiuto a Olga per sottrarre a Blanca il suo bambino.

