Una Vita Anticipazioni: da domenica 24 a venerdì 29 marzo 2019

Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle puntate della soap Una Vita in onda da domenica 24 a venerdì 29 marzo 2019 su Canale 5 alle 14.10

Olga riesce a fermare l’infermiera Ortego dissuadendola dal sabotare la trasfusione. Diego e Samuel riescono a salvarsi e Ursula non la prende bene. Il dottor Quiles comunica a Samuel che anche Blanca presenta nel sangue quantità di mercurio al di sopra della norma, proprio come suo fratello Diego. A Felipe viene comunicata la data del processo a carico di Antoñito. Víctor va a trovare Valverde per sapere come sta, il colonnello si complimenta con il giovane per il suo coraggio e gli regala la pistola usata nel duello. Lolita riesce a strappare a Sepúlveda una nuova informazione che potrebbe tornare utile per individuare Belarmino: il suo tallone d’Achille sono le donne. Susana riceve una busta con dentro l’atto di proprietà del negozio di nuovo a suo nome. Corre a ringraziare Liberto, convinta che sia stata opera sua; in realtà a ricomprare la sartoria da Úrsula è stata Rosina, che però tace la verità perché sa che per Susana sarebbe fonte di umiliazione. Diego si risveglia e, senza rifletterci neppure un attimo, comunica a Olga di non avere mai smesso di amare Blanca e rompe la relazione con lei.

La ragazza, disperata, cerca consolazione in sua madre Ursula, la quale però - dopo aver scoperto che ha rivelato a Diego come aprire la cassaforte di Jaime - la ripudia. Samuel fa visita a Diego ma finisce per rinfacciargli di aver distrutto per sempre il suo matrimonio; il maggiore degli Alday però non ha tempo per litigare, vuole che il fratello sappia subito che nel disegno del gioiello dedicato ad Ana è contenuta la combinazione della cassaforte di Jaime.

Samuel scopre una lettera di Jaime in cui confessa di avere sposato Ursula soltanto per conoscere il nome della figlia che aveva abbandonato tanti anni prima. Dopo essere stata ripudiata dalla madre, Olga furiosa, decide di vendicarsi prendendosela con Blanca, l'unica di cui è certa interessi a sua madre. Olga rapisce la sorella e la conduce al Bosco della Dame con l’intenzione di sbarazzarsi di lei e del bambino che porta in grembo.

Elvira ha deciso di chiudersi in convento per espiare tutti i suoi peccati, ma Simon la ferma dichiarandole il suo amore: i due passano così alcune ore lontani da Acacias, incuranti del fatto che Adela abbia scoperto del loro riavvicinamento. Lolita riesce a sedurre Belarmino travestendosi da prostituta e, grazie all'aiuto di Casilda, fa sì che l’uomo venga arrestato dal commissario Mendez.

Samuel minaccia Ursula comandandole di porrà fine al suo matrimonio con Jaime o utilizzerà contro di lei le prove rinvenute nella cassaforte. La Dicenta, dopo essersi accorta della scomparsa di Blanca e Olga, intima al genero di strappare la lettera se desidera il suo aiuto per ritrovare la moglie.

Anche se titubante, Samuel accetta e si sbarazza della confessione del padre. Nonostante qualche complicazione, Antoñito viene dichiarato innocente e torna in libertà. Adela va a trovare il Colonello per raccontargli ciò che sta accadendo tra Elvira e Simon.

Scopri tutte le news e le anticipazioni riguardanti Una Vita.