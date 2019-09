Una Vita Anticipazioni: da domenica 22 a sabato 28 settembre 2019

Anticipazioni TV

Le trame della soap spagnola per l'ultima settimana di settembre.

Vediamo insieme cosa rivelano le trame delle anticipazioni delle puntate della soap Una Vita, in onda da domenica 22 a sabato 28 settembre 2019 su Canale 5 alle 14.10.

Samuel va a nascondere del denaro e alcuni gioielli in una scatola in cucina, per simulare un furto in casa e giustificare la pugnalata. Leonor teme per la scomparsa di Blanca e Diego, ma Samuel la tranquillizza dicendole che si sono trasferiti insieme a Huelva. Liberto e Felipe fanno visita a Samuel, che racconta di essere stato ferito in una rocambolesca rapina in casa, ma Leonor continua nutrire dei dubbi.

Antoñito tenta di vendere il “tergilune”, ma le cose non vanno come sperato: nessuno vuole comprarlo. Liberto e Rosina hanno uno scontro in pasticceria. Silvia è certa che Javier sia complice di Blasco. Agustina vede la Reyes stringere tra le mani una pistola e teme che voglia vendicare la morte di Arturo.

Samuel non trova la scatola in cui aveva nascosto i gioielli e Carmen gli dice di essersene sbarazzata. Silvia affronta Blasco, e il suo gesto avrà conseguenze estreme. Antoñito scopre da alcuni impresari inglesi che il suo “tergilune” è già stato brevettato e registrato con il nome di “tergicristalli”. Samuel decide di chiudere la gioielleria e dedicarsi ad un nuova attività aiutato da Lucia: una galleria d'arte.

Rosina e Liberto si riappacificano grazie a Casilda. Il priore Espineira spedisce Padre Telmo ad Acacias per indagare su Lucia. Tutto il quartiere è in fermento per via dell'inaugurazione della Galleria Alday, una preziosa collezione di opere d'arte. Samuel è grato a Lucia, ma il loro rapporto resta di semplice amicizia. Antoñito ritorna ad Acacias senza Lolita, che è rimasta a Cabrahigo per prendersi cura della tata Concha.

Dopo la morte di Arturo, Agustina è stata assunta alla sartoria. Rosina sta poco bene, a pesare è l'età, e Liberto per aiutarla le regala una fascia elettrica che lenisca il dolore. Trini ha comprato un vestito per l’inaugurazione della Galleria, ma non riesce ad infilarlo, pare infatti sia ingrassata. Lucia riflette sulla possibilità di dare in beneficenza l’eredità ricevuta dai Marchesi di Valmez.

Tutta Acacias partecipa all'inaugurazione della Galleria. Rosina intanto si libera della fascia elettrica gettandola nella spazzatura, ma Servante la trova e pensa subito ad un nuovo business: affittarla ad ore alle domestiche. Trini è nervosa per la sua condizione fisica. Telmo osserva Lucia, la ragazza dal canto suo sembra molto sorpresa quando vede il ritratto della Marchesa di Valmez: la nobile stringe tra le mani la stessa croce che le è stata regalata dalla madre.

Nel palazzo avviene una terrificante deflagrazione a seguito della quale molte persone rimangono ferite e intrappolate nell'edificio, tra queste Trini e Liberto. Padre Telmo salva la vita di Lucia, mentre Samuel piange la sua rovina. L’attentato anarchico ha mandato in fumo tutti i suoi risparmi, il palazzo infatti non può essere ristrutturato, resta solo demolirlo.

Trini viene dimessa, ma appena torna a casa ha un mancamento. Liberto comincia a perdere sangue da un orecchio e il dottor Higinio Baeza comunica alla Rubio che il marito deve essere operato a causa del liquido che si è formato nella zona cerebrale. Samuel chiede consiglio a Ramon per risollevare le sue finanze: L'Alday vuole cedere delle proprietà alle banche per ripagare il debito, ma il Palacios non è d'accordo. Lucia va in parrocchia e scopre che il nuovo prete è l’uomo che le ha salvato la vita.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.