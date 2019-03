Una Vita Anticipazioni: da domenica 17 a venerdì 22 marzo 2019

Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle puntate della soap Una Vita in onda da domenica 17 a venerdì 22 marzo 2019 su Canale 5 alle 14.10

Uno sconosciuto consegna un biglietto minatorio a casa Palacios. Lolita cerca di seguirlo in strada e sente questo losco figuro, che aveva già intravisto in precedenza, parlare della Taverna del Capretto. Assecondando una richiesta di Diego, Olga accetta di firmare un documento che la designa come garante della sua volontà di morire dignitosamente. La giovane, però, sembra non arrendersi, nel tentativo di destare il suo interesse e convincerlo a reagire, gli dirà di aver trovato un modo per far annullare le nozze tra Úrsula e Jaime: un’informazione contenuta in un quaderno. L’episcopato comunica a Susana di non voler portare avanti l'accordo per la realizzazione manto papale e la donna è ormai rassegnata a chiudere la sartoria. Olga riferisce a Diego del codice scritto nel quaderno di appunti di Jaime Alday. Ursula scopre del malore di Blanca e si prende cura di lei. Samuel trova Diego a terra privo di sensi.

Ramon assolda un bosyguard con lo scopo di proteggere i suoi famigliari, ma inaspettatamente l'uomo viene ritrovato morto da Lolita a calle Acacias. Susana è obbligata a vendere la sartoria e Ursula le fa un’offerta. Arturo è grave dopo il colpo di pistola che Victor gli ha sparato contro in occasione del duello; Elvira ha paura di perdere suo padre e si confida con Simon che cerca di consolarla.

Dopo una iniziale resistenza, Olga acconsente a far sottoporre Diego ad un lavaggio del sangue proposto dal dottor Quilles che potrebbe salvargli la vita. Rosina offre il suo sostegno a Susana per permetterle di tenere la sartoria, ma la donna rifiuta. Lolita incontra Sepulveda, che la informa su come trovare Belarmino. Arturo è di nuovo cosciente ma non riesce a parlare.

Samuel, intanto, dona il suo sangue a Diego e, al contempo, ordina a Blanca di sottoporsi a degli esami così da scoprire da che cosa derivino i suoi malesseri. Elvira e Simon si baciano, anche se la giovane frena gli entusiasmi del maggiordomo spiegandogli che tra di loro non può esserci storia. Ursula scopre da Olga il nome dell’infermiera che che si occuperà della trasfusione di sangue tra Diego e Samuel e, decisa ad uccidere i fratelli Alday, ordina a Carmen di corromperla. Olga, consapevole del piano di Ursula, riesce a fermarla. Rosina e Liberto non sanno come convincere Susana a non vendere la sartoria…

