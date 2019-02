Una Vita Anticipazioni: da domenica 17 a venerdì 22 febbraio 2019

Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle puntate della soap Una Vita in onda da domenica 17 a venerdì 22 febbraio 2019 su Canale 5 alle 14.10

Belarmino chiede ad Antonito di ritirare lui i soldi in Comune e di custodirli nella cassaforte del padre. Olga vuole andare con Samuel e Blanca, ma la sorella riesce a convincerla a rimanere a casa. Úrsula scopre la destinazione del della coppia e fa la spia con Olga rivelandole del Bosco delle Dame. La ragazza le dice frasi inquietanti riguardo al destino del nascituro. Poi le fa trovare il cesto destinato al bambino pieno di foglie marce e larve, Úrsula, sconvolta deicide di lasciare Acacias per qualche giorno. Antoñito comunica ai familiari della sua nuova attività. Víctor, a tarda sera, incontra Belarmino che si aggira per il quartiere visibilmente in ansia. Quando Servante scopre che Jacinto è un campione di domino, organizza un torneo. Samuel e Blanca individuano la capanna in cui è cresciuta Olga, ma di Tomás non c’è traccia. I due vengono raggiunti da Úrsula, che li informa di aver saputo dagli abitanti del posto che Olga è ricordata da tutti con terrore. Quest’ultima, nel frattempo, continua a imitare la sorella mettendo a disagio tutta Acacias. Ramón è orgoglioso di Antoñito, ma il ragazzo è stranamente in ansia…

Victor organizza una cena per la sua Maria Luisa e durante la romantica serata le chiede di andare con lui a Parigi. Quando lei gli confida di essere certa di non riuscire a convincere suo padre a lasciarla partire, il giovane le fa la proposta di matrimonio, ma la Palacios reagisce in malo modo. Blanca e Samuel rientrati ad Acacias, fingono davanti ad Olga che vada tutto bene, e la ragazza a sua volta finge di credere alle loro parole. Maria Luisa si infuria con il povero Victor, accusandolo di chiederla in sposa solo per convenienza senza valutare le sue esigenze.

Antonito riceve un dono anonimo: due biglietti di sola andata per l’Italia. Poco dopo apre la valigetta di Belarmino e scopre che dentro ci sono solo fogli di carta. Liberto vuole partecipare al torneo di domino, ma Rosina si tiene alla larga. Blanca si confida con Leonor ammettendo di pensare continuamente a Diego; nel frattempo Samuel confessa a Liberto che le cose non funzionano con la Dicenta. Olga si arrabbia con Blanca e le dice di averla ferita a causa della sua diffidenza; Blanca, allora, la prega di raccontarle la verità sul suo passato.

Quando Ursula e Samuel rincasano non trovano le due sorelle e scoprono da Carmen che sono uscite ormai da molte ore. Samuel e Ursula cercano ovunque Blanca, scomparsa insieme a Olga. il giovane Alday scopre che una carrozza ha portato le due donne nel Bosco delle Dame e così parte immediatamente per raggiungere Blanca. Nel frattempo, le due sorelle arrivano alla capanna di Tomas dove Olga le racconta del suo passato. Mendez non crede alle dichiarazioni di Antonito. La notizia del suo arresto, nel frattempo, fa il giro di tutto il quartiere.

