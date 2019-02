Una Vita Anticipazioni: da domenica 10 a venerdì 15 febbraio 2019

Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle puntate della soap Una Vita in onda da da domenica 10 a venerdì 15 febbraio 2019 su Canale 5 alle 14.10

Blanca prega Olga di restare con lei ad Acacias, facendo infuriare Ursula . Diego dice addio a Blanca e lascia la città. Adela racconta a Simón del confronto con Elvira e gli dice di essere in ansia per Susana: Elvira potrebbe svelare che la sarta è sua madre. Arrabbiato, il maggiordomo dice ad Elvira di lasciarli in pace. Susana, emozionata per il colloquio con la curia, chiede una lettera di raccomandazione a Úrsula. Arturo non sa come consolare Elvira e ne parla con María Luisa. Ursula chiama a raccolta le vicine per metterle al corrente della triste vicenda di Olga. Diego parte per il Brasile per trovare il crisoberillo, una pietra rara con cui Samuel vuole adornare i gioielli disegnati da Blanca. Belarmino chiede ad Antoñito di andare da solo in comune con i bozzetti per il monumento ai caduti. Víctor è sempre più insofferente nei confronti del giovane Palacios.

Rosina e Liberto fanno finalmente pace. Antoñito, intanto, tiene celato a Lolita l'affare con Belarmino. Blanca è triste per la partenza di Diego, e Samuel se ne accorge. Susana è in apprensione: teme che Elvira possa rivelare che è lei la madre di Simon per di vendicarsi del ragazzo. Blanca, nel tentativo di non pensare a Diego, si dedica a disegnare gioielli. Samuel, pronto a risollevare l'animo della moglie, accoglie il consiglio di Liberto e le fa un regalo per lei e per il piccolo che porta in grembo.

Olga cambia il suo look e inizia a vestirsi come una vera signorina, le sue buone maniere lasciano però comunque a desiderare. Antoñito riesce a fare colpo sul consigliere grazie alla musica. Lolita inizia a sospettare che il Palacios stia tramando qualcosa. Liberto e Rosina riflettono sulla loro storia e sono d'accordo sul poter essere felici anche senza figli. Susana non può permettere a Elvira di rivelare il suo segreto altrimenti perderà l’incarico del Vaticano, ma il ragazzo e Adela le giurano che riusciranno ad evitare lo scandalo.

I domestici e i signori fanno una colletta e regalano a Servante un biglietto per Cuba, ma l’uomo teme il viaggio in nave. Diego, che non ha più lasciato Acacias, corre da Blanca deciso a confessarle il suo amore. Elvira rivela a Maria Luisa che Susana è la madre di Simon, ma si fa promettere che manterrà il segreto. Arturo intanto ha ascoltato la conversazione... ora ha un asso nella manica. Dopo aver pregato Diego di lasciare la città per cercare di essere felice accanto a Samuel, Blanca inizia a sospettare di alcuni strani comportamenti di Olga e ne parla con Leonor.

Servante non riesce proprio a salire sulla nave e rinuncia al viaggio per fare rientro ad Acacias. Ramon, però andrà su tutte le furie per l'ingratitudine del portiere e lo obbligherà a restituire sia a lui che ai domestici i soldi dei biglietti. Il lavoro che Susana ha svolto per il Vaticano viene molto apprezzato. Blanca dice a Samuel di voler sentire uno specialista per aiutare Olga. Samuel propone a Blanca di recarsi al Bosco delle Dame per scoprire di più sul passato di Olga. La ragazza, intanto, inizia chiaramente ad imitare ogni gesto e atteggiamento della sorella Blanca. Maria Luisa interroga Victor, pretendendo di sapere perché non le ha rivelato che Simon è suo zio. Jacinto, il cugino di Casilda, rientra inaspettatamente ad Acacias, mentre Belarmino con una scusa da nuovamente buca ad Antoñito.

