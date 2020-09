Una Vita Anticipazioni 9 settembre 2020: Felipe prega Genoveva di salvare Liberto...

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame di Una Vita per la puntata del 9 settembre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda su Canale5, Felipe è convinto che Genoveva lo possa aiutare e la supplica di dargli una mano.

Vediamo cosa ci rivelano le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 9 settembre 2020. Nelle Trame dell'Episodio in onda alle 14.10 su Canale5, Felipe ripone un'inspiegabile fiducia in Genoveva. L'avvocato è convinto che la Salmeron non sia malvagia nonostante quello che ha fatto ai suoi amici. Per questo motivo la raggiunge per parlare e per convincerla a ritirare le accuse, ingiuste, che pendono sul povero Liberto.

Felipe chiede aiuto a Genoveva in questa puntata di Una Vita del 9 settembre 2020

La situazione in cui si è trovato invischiato Liberto non è certamente serena. Il Seler è stato accusato ingiustamente di violenza sessuale e ha scontato alcuni giorni in carcere, per poi uscire con il pagamento di una cauzione. Felipe sta facendo di tutto per aiutarlo e inspiegabilmente pensa che l'unica persona che possa salvare il suo amico sia Genoveva. L'avvocato ripone grande fiducia nella Salmeron ed è convinto che non sia poi così cattiva. Per questo la raggiunge per chiederle nuovamente di ritirare le sue accuse e di raccontare come sono andate davvero le cose.

Anticipazioni Una Vita: Genoveva salverà Liberto?

Felipe è convinto che Genoveva l'aiuterà a salvare Liberto. L'avvocato ha fiducia nel buon cuore della Salmeron e forse non ha tutti i torti. L'Alavrez – Hermoso ha già cercato di convincerla a raccontare la verità su quel terribile giorno e ha visto in lei qualcosa che prima non era riuscito a scorgere: la pietà nei suoi occhi. Insomma pare che Genoveva non sia poi così di ghiaccio e tantomeno immune al fascino di Felipe. Pare infatti che la bella quanto subdola signora Bryce stia iniziando a provare interesse nell'avvocato e forse per questo deciderà di dargli una mano.

Una Vita Anticipazioni: Liberto se ne va di casa

Mentre ancora pende su di lui una terribile accusa, Liberto ha preso una dolorosa decisione: lasciare la sua casa. Il Seler ha capito che la sola sua presenza rende Rosina triste e pur di non farla soffrire, ha deciso di andarsene per sempre. La Hidalgo ha infatti affermato di non poter mai e poi mai perdonare suo marito e l'ha così lasciato andare. Sarà davvero finito il loro matrimonio?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 7 al 12 settembre 2020

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.