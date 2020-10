Una Vita Anticipazioni 9 ottobre 2020: Felipe pronto a vendicare Marcia...

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita della puntata del 9 ottobre 2020. Nelle trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5, Marcia è stata aggredita ed è ancora molto scossa da quello che le è successo. Felipe, convinto che dietro tutto questo ci sia Alfredo, si ingegna per incastrarlo una volta per tutte. L'avvocato si mette quindi alla ricerca di prove – stavolta schiaccianti – per liberare per sempre Acacias dalla presenza del Bryce.

Anticipazioni Una Vita: Alfredo aggredisce Marcia

Alfredo ha ormai capito che Genoveva trama contro di lui. Non può certo tollerare un simile tradimento e intende capire sino a che punto si spingerà sua moglie. Per scoprirlo ha pensato bene di rivolgersi alla persona che, da diverso tempo, è al suo soldo: Marcia. La domestica è infatti stata ingaggiata da Ursula per indagare su Felipe, Ramon e Antoñito ma sembra che non stia facendo quanto le è stato ordinato. Marcia infatti si è invaghita dell'avvocato e non intende tradire la fiducia che l'Alvarez – Hermoso ha riposto in lei. Il Bryce, furioso, l'ha messa alle strette Marcia, minacciandola di farle del male se non porterà a termine il suo lavoro.

Felipe pronto a vendicare Marcia in questa puntata di Una Vita del 9 ottobre 2020

Marcia ha rischiato la vita pur di proteggere Felipe. Non ha infatti rivelato ad Alfredo alcunché sull'avvocato e di certo non gli ha confidato di aver scoperto che l'Alvarez – Hermoso e Genoveva hanno cominciato una relazione clandestina. La ragazza non può però nascondere di essere molto provata da quanto è successo e questo non sfugge a Felipe, che sospetta che ci sia lo zampino del Bryce ed è pronto a vendicare la sua domestica.

Una Vita Anticipazioni: Felipe vuole incastrare Alfredo

Felipe ha capito che a Marcia deve essere successo qualcosa di grave. La ragazza è molto spaventata e l'avvocato capisce che dietro al vile atto, compiuto nei confronti della sua domestica, ci deve essere la mano di Alfredo. L'Alvarez – Hermoso è stanco dei soprusi a cui Acacias deve sottostare a causa del sedicente banchiere e intende liberarsi di lui una volta per tutte. Per questo si mette alla ricerca di prove contro di lui, che lo allontanino per sempre dal quartiere.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 5 all'11 ottobre 2020

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.