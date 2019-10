Una Vita Anticipazioni 9 ottobre 2019: Rosina fa una scottante rivelazione...ecco chi è veramente Maria

Anticipazioni TV

Rosina è molto preoccupata. Sa chi è davvero Maria e lo rivela a Susana. La domestica di Higinio era l'amante di Maximiliano.

Nelle anticipazioni della puntata di Una Vita di mercoledì 9 ottobre 2019, Rosina ha una confessione da fare a Susana. La vedova Hidalgo rivela alla sarta che Maximiliano – prima di sposare lei – aveva una relazione con Maria e ora teme che la donna sia tornata per prendersi qualche rivincita. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 14.10 su Canale5.

La confessione scottante di Rosina in questa puntata di Una Vita del 9 ottobre 2019

A Calle Acacias sono arrivati due nuovi inquilini: il dottor Higinio Baeza e la sua domestica Maria. Tutto il quartiere si è prodigato per dare ospitalità ai nuovi vicini e Rosina si è impegnata a trovare un buon alloggio al dottore che ha salvato la vita a suo marito. Ma la presenza di Maria, turba profondamente la signora Seler. La donna è infatti una sua vecchia conoscenza e per trovare aiuto e sostegno contro di lei, rivela uno scottante segreto a Susana. Suo marito Maximiliano, prima di sposarsi con lei, aveva una relazione con Maria e ora teme che la domestica sia tornata con cattive intenzioni.

Maria e Higinio destano sospetti in Una Vita

Ad Acacias c'è già chi sospetta dei due nuove arrivati. In effetti il loro arrivo nel quartiere è molto singolare, visto che il medico – dalle doti quasi miracolose – non ha un soldo. Ma è soprattutto il rapporto con quella che dice essere la sua domestica, a svegliare la fantasia dei cittadini. Proprio Liberto si accorge che qualcosa non va. Il Seler non si spiega come mai in ospedale nessuno conosca il dottor Baeza, mentre Iñigo assiste a una scena piuttosto strana: Maria fa una sfuriata a Higinio, rientrato molto tardi dopo una notte di bisbocce. Un comportamento fin troppo bislacco per una semplice domestica.

