Una Vita Anticipazioni 9 novembre 2021: Genoveva ricatta Laura... deve eliminare Velasco!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 9 novembre 2021 su Canale 5. Le Trame dell'episodio rivelano che Genoveva prometterà a Laura di proteggere Lorenza in cambio di aiuto per eliminare Velasco.

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 9 novembre 2021. Nelle Trame dei tre episodi in onda a partire dalle 14.10 su Canale5, Genoveva promette a Laura che, in cambio del suo aiuto per eliminare Velasco, proteggerà sua sorella Lorenza. I Dominguez sono intenzionati ad annullare i concerti di Bellita.

Una Vita Anticipazioni: Laura deve uccidere Felipe!

La perdita di memoria di Felipe ha concesso a Genoveva una nuova occasione e la Dark Lady non se la è fatta certo sfuggire. Il repentino riavvicinamento ha messo a dura prova Velasco che, accecato dall'amore per la sua assistita, decide di tentare ancora una volta di fare fuori il suo avversario. Al suo servizio c'è Laura che, sotto ricatto, è chiamata a portare a termine il piano omicida dell'avvocato. Affinché, questa volta, tutto funzioni, l'uomo eliminerà ogni impedimento sulla sua strada: Velasco inscena un furto a casa di Genoveva per costringerla a lasciare l'ospedale così che Laura possa soffocare il poverino con un cuscino!

Una Vita Anticipazioni: Genoveva fa una proposta inaspettata a Laura

Laura è pronta, ma anche questa volta il piano è destinato a fallire. La ragazza non è un'assassina e tentenna, il tempo necessario affinché Genoveva possa tornare sul luogo del misfatto ed impedire che si compia la tragedia. Sarà a quel punto che la Dark Lady farà una proposta inaspettata alla sua nemica, si tratterà in realtà di un chiaro ricatto e la cameriera si troverà a passare dalle mani di un aguzzino all'altro.

Genoveva vuole vedere Velasco morto! Nella Puntata di Una Vita del 9 novembre 2021

E' stato Velasco ad aver commissionato l'omicidio di Felipe, Genoveva ne è consapevole e conosce anche le motivazioni che hanno spinto Laura ad assecondare il piano omicida dell'avvocato. La scaltra Salmeron ora sa come sfruttare la situazione a suo vantaggio, a rimetterci ancora una volta sarà la povera Laura. Genoveva le prometterà di proteggere sua sorella Lorenza, ma solo a patto che la cameriera accetti di sporcarsi le mani di sangue uccidendo Velasco!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dall'8 al 12 novembre 2021.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.