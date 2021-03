Una Vita Anticipazioni 9 marzo 2021: Santiago sorprende Marcia con una romantica serenata

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 9 marzo 2021. Nelle Trame della soap in onda su Canale5, Santiago organizza una romantica sorpresa a Marcia, Felipe va su tutte le furie.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 9 marzo 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5, con l'aiuto di Emilio e Cesareo, Santiago organizza una sorpresa a Marcia e le dedica un serenata. Felipe osserva la festa da lontano e va su tutte le furie.

Una Vita Anticipazioni: Santiago cerca di riconquistare Marcia

Marcia è assalita dai dubbi, non ha alcuna fiducia in Santiago, l'uomo sembra infatti nascondere un terribile segreto che potrebbe riguardare proprio la sua identità. La Sampaio ha notato che suo marito non ricorda nulla del suo passato, i suoi comportamenti sono diversi, insomma non sembra davvero essere lui. Il viso è il suo, ma solo quello. Questo ha portato la ragazza ad allontanarsi e a diffidare, Santiago però ha colto i segnali e ha pensato di bene di intervenire per cambiare le cose.

Una Vita Anticipazioni: Marcia è colpita dalla serenata di Santiago

Santiago organizzerà una romantica serenata per la sua sposa, aiutato da Emilio e Cesareo farà un gesto romantico con il fine di riconquistarla. Marcia rimarrà molto colpita dalla bella sorpresa organizzata e si sentirà anche un po' in colpa per l'atteggiamento assunto negli ultimi giorni, certo i sospetti non verrano cancellati, ma la ragazza rifletterà sulla possibilità di dare una nuova occasione al suo matrimonio.

Una Vita Anticipazioni: Felipe assiste alla serenata di Santiago e si infuria

Felipe sta frequentando Genoveva, la donna preme per ufficializzare la loro relazione, ma l'avvocato ha preso tempo: è ancora innamorato di Marcia e non vuole ferirla! Quando però assiste a questa smielata messinscena di Santiago e vede Marcia compiaciuta dal gesto del marito, l'uomo va su tutte le furie. Felipe finirà per prendere una decisione avventata riguardo alla sua storia con Genoveva?

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.