Una Vita Anticipazioni 9 luglio 2021: Genoveva sospetta di Laura, ma non è l'unica...

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 9 luglio 2021. Nelle Trame dell'episodio della soap in onda su Canale5, Genoveva inizia a nutrire dei sospetti su un possibile legame tra Mendez e Laura, ma non è L'unica a non fidarsi della nuova arrivata...

Una Vita Anticipazioni: Genoveva assume Laura senza sapere nulla di lei

Genoveva, ancora ignara delle pericolose insinuazioni sul suo conto, si impegna per liberarsi finalmente della sua scomoda nemica, Agustina. Farà di tutto affinché venga licenziata, ma purtroppo dovrà accontentarsi del trasferimento della anziana donna nella vecchia proprietà di Felipe, la casa dove viveva da scapolo. Per scongiurare la possibilità di un ritorno comunque, Genoveva deciderà di assumere una nuova cameriera, Laura, una strana fanciulla che, casualmente, ha bussato alla loro porta in cerca di lavoro proprio quando Agustina è stata mandata via.

Una Vita Anticipazioni: Mendez sembra conoscere Laura

Laura, come sarà facile intuire fin da subito, non sarà mossa da buone intenzioni, la donna infatti, assumerà un atteggiamento sospetto e i telespettatori scopriranno già dalla sua prima apparizione, che nasconde un segreto! Anticipazioni rivelano che presto Laura si trasformerà nell'antagonista numero uno della Dark Lady di Acacias, Genoveva Salmeron. Qualche sentore inizia a sorgere già in occasione della "visita" di Mendez, il commissario infatti, in presenza della donna, assume un atteggiamento sospettoso e chiaramente incuriosito, è infatti convinto di conoscerla, è come se la nuova arrivata gli ricordasse qualcuno di già visto. Questa situazione non lascerà la Salmeron indifferente, qualche dubbio comincerà a sorgere anche nella cinica Dark Lady.

Nella Puntata di Una Vita del 9 luglio 2021: Fabiana sospetta della nuova arrivata che continua a fare domande su Marcia

Il sospetto che Mendez possa conoscere Laura e che quindi la ragazza nasconda qualcosa, assalirà la Salmeron, ma Genoveva non è l'unica a diffidare della nuova domestica, anche Fabiana non sembra convinta dallo strano atteggiamento della ragazza che, da quando ha messo piede ad Acacias, non fa che indagare sul conto di Marcia facendo domande su domande. Cosa nasconderà dunque Laura e quale sarà il suo scopo? C'è un legame tra la donna e il Capitano Mendez?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 5 all'11 luglio 2021

