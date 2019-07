Una Vita Anticipazioni 9 luglio 2019: Aurelia fa una sconcertante rivelazione a Diego

Anticipazioni TV

Quando la contadina ha soccorso Blanca, il cordone ombelicale era già reciso...

Nella puntata di domani, martedì 9 luglio 2019, vedremo che in occasione del discorso, il maggiore degli Alday nota tra la folla, Aurelia, la forestiera che ha soccorso Blanca nei difficili momenti successivi al parto. La contadina fa sapere a Diego che quando ha soccorso Blanca, ha notato che il cordone ombelicale della ragazza era stato reciso, dunque, un'altra persona doveva necessariamente essere stata presente. Scopriamo cosa rivelano le anticipazioni dell'episodio in onda su Canale 5 a partire dalle 14.10.

Aurelia fa una importante rivelazione a Diego nella puntata di Una Vita del 9 luglio 2019

Durante la preghiera pubblica di fronte a tutto il quartiere, Blanca confessa l'adulterio e parla della perdita della figlia. Diego è sconvolto e afflitto, non riesce a credere a quello che sta facendo la sua amata. Il suo sguardo vaga tra la folla e incontra quello di Aurelia, la contadina che ha soccorso la Dicenta poco dopo il parto. La donna è disposta a parlare e ha un particolare importante d confessare a Diego: quando ha soccorso Blanca ha notato il cordone ombelicale tagliato, qualcuno quindi è arrivato prima di lei. L’Alday comincia così a credere alle parole di Blanca che in più circostanze ha ribadito di aver partorito un maschietto e non una femminuccia.

Diego capisce che Blanca ha sempre avuto ragione

La confessione di Aurelia mette la pulce nell'orecchio a Diego. Il ragazzo non ha mai creduto alle parole di Blanca e ha sempre pensato che la ragazza, per il dolore, fosse diventata matta. Ora però la situazione si fa sempre più complessa. Con quanto detto dalla contadina, l'Alday comincia a credere che la giovane Dicenta abbia sempre avuto ragione nel ribadire di aver partorito un maschietto e non una femminuccia e che qualcuno l'abbia ingannata. Ma se il piccolo è ancora vivo...dov'è?

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.