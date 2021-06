Anticipazioni TV

Una Vita Anticipazioni 9 giugno 2021: Rosina chiede aiuto a Felicia

Sofia Gusman di 08 giugno 2021

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 9 giugno 2021. Nelle Trame della soap in onda su Canale5, manca poco all'inaugurazione e Rosina è decisa a trasformare l'evento in un vero successo. E' per questo che chiederà a Felicia di parlarne anche ai clienti del Nuovo Secolo.