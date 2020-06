Una Vita Anticipazioni 9 giugno 2020: Cinta pronta al debutto ma Bellita ha altri progetti per lei

Anticipazioni TV

Una Vita Anticipazioni puntata in onda domani su Canale 5. Ecco il Riassunto e la Trama dell'episodio di martedì 9 giugno 2020.

Nelle anticipazioni di Una Vita della puntata di domani – martedì 9 giugno 2020 – Cinta si è liberata di Norberto e ora è convinta che la madre non le cercherà più nessun fidanzato. La ragazza si sente libera di potersi finalmente dedicare alla sua vera passione, la danza. Per non destare sospetti nei suoi genitori finge di essere interessata alla scuola femminile di Olenka, mentre in realtà si sta preparando per il suo debutto. Ma vediamo nel dettaglio cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5.

Anticipazioni Una Vita: Cinta libera dai pretendenti... o forse no

La serata a teatro in compagnia di Norberto si è rivelata non solo un fallimento ma un vero e proprio shock. Al rifiuto di Cinta ti ubriacarsi, il ragazzo l'ha schiaffeggiata in piena Calle Acacias. Purtroppo per lui Josè ha assistito alla scena ed è corso in soccorso di sua figlia. La bella Domiguez crede quindi di essersi finalmente liberata dei suoi pretendenti e pensa che sua madre, dopo un fatto così grave, abbia smesso di volerla dare in sposa. Le sue supposizioni sono però sbagliate... Bellita ha grandi piani in mente per lei.

Cinta finge di voler frequentare la scuola di Olenka in questa puntata di Una Vita del 9 giugno 2020

Bellita non ha intenzione di lasciare che sua figlia Cinta rimanga senza istruzione. Fallito il tentativo di accasarla, i Dominguez decidono di rimandare la loro bambina a studiare in un altro prestigioso collegio: la scuola femminile di Olenka. Cinta, consapevole di non potersi tirare indietro e di non poter rivelare la verità ai suoi genitori, simula interesse per l'istituto. In realtà la ragazza si sta preparando al suo debutto come ballerina ed è entusiasta della su carriera artistica.

Anticipazioni Una Vita: Cinta pronta al suo debutto come ballerina

È ormai chiaro che Cinta voglia dedicarsi alla carriera di ballerina come sua madre. La ragazza però non riesce a rivelarlo ai suoi genitori, da sempre contrari al fatto che lei seguisse le orme di Bellita. Per i Dominguez, Cinta è destinata ad altre grandi cose e come una signorina per bene, deve studiare o prendere marito. La ragazza ha trovato però qualcuno che la sostiene ed è pronta a fare il suo debutto come artista di punta in un locale del quartiere. La ragazza si esibirà a breve e sotto falso nome: la Signora del Mistero.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dall'8 al 12 giugno 2020

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.