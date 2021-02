Una Vita Anticipazioni 9 febbraio 2021: Carchano umilia pubblicamente Bellita!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 9 febbraio 2021. Nelle Trame della soap in onda su Canale5, la proiezione del Film rivelerà le vere intenzioni di Carchano: il regista, furioso per l'immeritato successo di Bellita, si è impegnato per umiliarla e denigrarla pubblicamente.

Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5, Genoveva intima a Santiago di allontanare Marcia da Felipe. Nel ristorante di Felicia, la proiezione del film rivela le reali intenzioni di Alfonso.

Genoveva comanda a Santiago di tenere Marcia lontana da Felipe, nella Puntata di Una Vita del 9 febbraio 2021

Nonostante Felipe si ostini a negare, il suo cambio di atteggiamento, non convince Genoveva, anzi, è una chiara conferma ai suoi sospetti: c'è ancora qualcosa tra Felipe e Marcia. La Salmeron, che non immagina la recente decisione della Sampaio, pensa quindi di dover subito intervenire per evitare che il suo piano di dividere per i due amanti vada a rotoli. E' per questo che correrà ad informare Santiago, intimandogli di allontanare immediatamente sua moglie dall'Avarez Hermoso!

Una Vita Anticipazioni: Santiago obbedisce agli ordini di Genoveva

Il rapporto tra il redivivo marito di Marcia e Genoveva si fa sempre più sospetto, nonostante sia ormai chiara l'alleanza tra i due, il potere che la Salmeron dimostrerà sull'uomo farà sorgere dei seri dubbi sul loro rapporto. Forse Genoveva tiene sotto scacco il nuovo arrivato con informazioni compromettenti sul suo conto? O ancora, tra i due c'è qualcosa di più di una semplice relazione "professionale"? Per ora possiamo solo anticiparvi che Santiago obbedirà senza indugiare agli ordini di Genoveva e si impegnerà per rimettere a posto le cose e per dividere per sempre Marcia e Felipe

Una Vita Anticipazioni: la proiezione del Film rivelerà le intenzioni di Carchano

La proiezione del film di Carchano lascia tutti sconvolti in particolare il povero Josè, deluso dopo aver risposto grande fiducia nel Regista. Fin dalle prime immagini del Film infatti, è chiaro che al centro della storia c'è una artista arrivista, spudorata e senza talento. Quella di Carchano, insomma, è una biografica distorta e offensiva di Bellita Del Campo e il rimando non è neppure troppo velato: il personaggio interpretato da Cinta si chiama proprio Bellita!

Carchano ha pianificato tutto per umiliare Bellita, nell'episodio di Una Vita del 9 febbraio 2021

Il piano del regista e le sue intenzioni sono finalmente chiare, Carchano ha progettato tutto per umiliare la Del Campo verso cui nutre da sempre scarsa stima e probabilmente invidia. Pare che l'uomo non sia infatti mai riuscito a tollerare il successo ottenuto dalla collega, un riconoscimento - secondo lui- assolutamente immeritato e derivato solo da meschini sotterfugi della donna.

