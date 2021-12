Una Vita Anticipazioni 9 dicembre 2021: Lolita in guerra contro le ammiratrici del suo Antonito

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 9 dicembre 2021 su Canale 5. Le Trame dell'episodio rivelano che Antonito scopre, con compiacimento, di avere uno stuolo di giovani ammiratrici, ma Lolita non la prende affatto bene e minaccia di fare una piazzata.

Una Vita Anticipazioni: Lolita accusa Antonito di trascurare il loro bambino

Da quando Antonito è entrato in politica, Lolita è stata assalita da dubbi e sospetti dettati dalla gelosia. Il ruolo di first lady non sembra calzarle affatto, la poverina non sopporta il clamore suscitato dal successo politico del marito. Sente che Antonito è sempre più distaccato dagli affetti familiari e dalle cose importanti, lo accusa infatti di avere trascurato il loro bambino, poi lo mette in guardia: rischia di perdere i piccoli passi e le grandi novità che un figlio sta portando nelle loro vite.

Una Vita Anticipazioni: Lolita minaccia Antonito

Lolita non riconosce più Antonito, da quando l'impegno politico si è fatto più serio suo marito ha iniziato a prendere le distanze dalla famiglia e trascura suo figlio. Quella della signora Palacios in realtà è solo un po' di gelosia, Lolita infatti, non tollera che Antonito sia così compiaciuto dal grande successo ottenuto, teme che possa dargli alla testa e fargli smarrire la giusta via. E' per questo che dopo le accuse, passerà alle minacce: se continuerà a dare spazio solo alla politica, gli farà una scenata pubblica lesiva per la sua immagine.

Lolita è gelosa delle giovani ammiratrici di Antonito, nella Puntata di Una Vita del 9 dicembre 2021

A casa Palacios si consuma dunque una guerra fatta di false recriminazioni e vera gelosia. Lolita non è solo preoccupata per lo scarso coinvolgimento di Antonito nella vita del loro bambino, ma principalmente soffre la competizione con ragazze molto più giovani di lei. Antonito infatti, ha conquistato uno stuolo di ammiratrici in erba, assolutamente lontane dalla vita politica, alimentando la gelosia di Lolita. Non è dunque la cattiva condotta come padre a preoccupare Lolita, ma quella che sta portando avanti come marito!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 6 all'11 dicembre 2021.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.