Una Vita Anticipazioni 9 dicembre 2020: Mauro sta bluffando! Cesar Andrade cascherà nella trappola?

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 9 dicembre 2020. Nelle Trame della soap in onda su Canale5, Mauro tende una trappola a Cesar Andrade sperando che ammetta il coinvolgimento nel traffico di donne e lo aiuti a ritrovare Marcia...

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 9 dicembre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5, Mauro parla ad Andrade delle tratta delle donne e fa gli fa capire di sapere tutto. Ma davanti a questo argomento, l'uomo si offende per l'insinuazione e nega di sapere di cosa il San Emeterio stia parlando.

Una Vita Anticipazioni: Mauro si infiltra nel clan di Cesar Andrade

Mauro ha promesso a Felipe di ritrovare Marcia ma purtroppo le cose non stanno andando come voleva. Il commissario ha però trovato un indizio. Si tratta più che altro di una persona, un certo Cesar Andrade, un presunto trafficante di donne. L'uomo, originario del Brasile, è legato alla pista che stanno seguendo e potrebbe essere il responsabile della sparizione della Sampaio. Ma per affermarlo con certezza ci vogliono prove. Per questo il San Emeterio chiede all'Alvarez – Hermoso di mantenere la calma, di non aver colpi di testa e di fingere tranquillità davanti agli amici.

Una Vita Anticipazioni: Felipe rischia di far saltare la copertura ma Mauro riesce a recuperare...

Mauro da buon investigatore conosce bene l'arte di infiltrarsi, riuscito ad avvicinare Andrade spacciandosi per un uomo di affari, da quindi il via all'operazione in cui coinvolge anche Felipe. Purtroppo l'avvocato, estraneo all'ambiente e nuovo al metodo investigativo dell'amico, finirà per commettere un passo falso che rischierà di mandare a monte tutto il piano, ma Mauro è pronto a recuperare: il San Emeterio, riuscirà a salvare la situazione e a prepararsi a chiudere l'operazione...

Mauro tende una trappola ad Andrade, nella Puntata di Una Vita del 9 dicembre 2020

Proprio nell'episodio in onda, vedremo Mauro, dopo aver conquistato la fiducia di Andrade, affrontare l'argomento caldo della tratta delle schiave. L'investigatore si mostrerà molto sicuro delle sue informazioni e fingerà di sapere molto più di quello che in realtà conosce. Insomma, è chiaro che Mauro sta bluffando, si tratta di una trappola tesa al criminale per ottenere una confessione sull'effettivo coinvolgimento nel losco affare del traffico di donne. Ma le insinuazioni del "nuovo" amico, sembrano non piacerà affatto a Cesar Andrade: l'uomo fingerà di non capire di cosa Mauro stia parlando!

