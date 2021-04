Una Vita Anticipazioni 9 aprile 2021: Maite ha paura... non può amare Camino!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 9 aprile 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5, Maite reagisce male al bacio di Camino, ma poi ammette di ricambiare il suo amore. Poi però la pittrice fa le valigie e sparisce senza darle spiegazioni...

Una Vita Anticipazioni: Camino prova attrazione per Maite

Abbiamo visto Camino e la sua bella insegnante, Maite, avvicinarsi sempre di più. Tutto è iniziato quando la Pasamar, osservando un’opera dell'artista - un quadro raffigurante due donne che si baciano - ha cominciato a provare curiosità per questo amore controcorrente. Inizialmente convinta che questo tipo di sentimento non fosse giusto, perchè rifiutato dalla società, ha finito per cambiare presto idea ascoltando un discorso di Maite sull'amore giusto, in ogni forma. E' così che Camino ha finalmente accettato l'attrazione segretamente provata nei confronti della sua insegnante di pittura.

Una Vita Anticipazioni: Camino bacia Maite, ma lei la rifiuta!

Non è passato molto tempo, prima che la ragazza, cominciasse a prendere consapevolezza dei suoi sentimenti. Di fronte ad un'altra "dolce" opera della pittrice parigina - un suo bellissimo ritratto - Camino si lascia infatti andare e da un bacio appassionato a Maite! Purtroppo l'artista, intimorita dalla situazione e certa della pericolosità di questo rapporto, ha finito per respingere la povera figlia di Felicia. Una delusione grande per Camino, incapace di frenare l'ardore che le sta crescendo dentro...

Maite ammette di amare Camino, ma poi fugge! Nella Puntata di Una Vita del 9 aprile 2021

L'esperienze del passato, spingeranno Maite a fare un passo indietro - consapevole della difficoltà per due donne o due uomini di vivere il proprio amore alla luce del sole - la pittrice deciderà di chiuderla prima che l'amore si trasformi in sofferenza. Maite dunque rinuncerà a Camino, ma non prima di averle confermato di provare gli stessi profondi sentimenti. Dopo aver vuotato il sacco, sarà però costretta a prendere una drastica ma necessaria decisione, allontanarsi per sempre da Acacias...

